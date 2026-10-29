Sueño de Fórmula 1: comenzaron a asfaltar el autodrómo Gálvez

“El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo. Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El asfaltado se está haciendo en forma coordinada con tres grupos de operarios que avanzan de manera simultánea, uno al lado del otro, para cubrir el ancho de la pista. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte.

#EstoPasaAhora

Autódromo Gálvez (BsAs): Comenzó el asfaltado del renovado circuito porteño.

La empresa AUSA y la firma Tilke aseguran que están usando la misma tecnología y materiales de los circuitos de Yas Marina, Marina Bay, Shanghái, Miami y Silverstone.

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En total, se usarán 43.000 toneladas de asfalto, distribuidas en tres capas

• Primera capa (base): mezcla AM3 - AC19, de 8 centímetros de espesor (actualmente en ejecución).

• Segunda capa (intermedia): mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros de espesor.

• Tercera capa (rodamiento): mezcla HIMA - AC12, de 4 centímetros de espesor, que constituirá la superficie final sobre la que circularán los vehículos.

Cómo es el operativo de precisión milimétrica para asfaltar la pista

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), a cargo de la obra, estrenó en este operativo de asfalto el sistema SmoothRide, una herramienta de última generación que llegó a la Argentina para optimizar las tareas que se están haciendo en la carpeta de rodamiento de los vehículos de competición. El sistema permite garantizar que el diseño del circuito elaborado por el ingeniero alemán Hermann Tilke se traslade a la realidad con fidelidad absoluta. Las imperfecciones se eliminan mediante un proceso de última generación de tres fases:

1. Escaneo de Alta Velocidad (mapeo de la realidad): el proceso comenzó con un escáner continuo de la superficie existente que, a diferencia de la topografía tradicional, que toma puntos aislados, captura millones de puntos topográficos, generando una nube de puntos 3D exacta de la pista.

2. Diseño de Superficie (ingeniería de precisión): los datos del escaneo son procesados mediante un software especializado para elaborar la superficie final a pavimentar, calculando los espesores exactos de fresado y de mezcla asfáltica necesarios en cada milímetro de la pista, lo que asegura que coincida perfectamente con las pendientes, peraltes y escapes exigidos.

3. Pavimentación Automatizada (Sistema RD-MC Paver): el diseño digital 3D se carga directamente en las computadoras a bordo de las máquinas pavimentadoras, las cuales están equipadas con el sistema de control de maquinaria RD-MC (Ride Control). Durante el asfaltado, sensores ultrasónicos y receptores satelitales (GNSS) leen la posición de la máquina en tiempo real y el sistema ajusta automáticamente la plancha de la pavimentadora, variando el espesor del material vertido al milímetro según lo dicte el modelo 3D.

Esta tecnología fue utilizada en los circuitos de Yas Marina Circuit (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos), Marina Bay Street Circuit (Singapur), Circuito Internacional de Shanghái (China), Miami (Estados Unidos) y Silverstone (Gran Bretaña).