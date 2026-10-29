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Se quedó sin frenos en un semáforo de Capital y provocó un fuerte choque

Ocurrió en la esquina con 9 de Julio. El vehículo de la conductora se quedó sin frenos y terminó colisionando a un Citroën que cruzaba con luz verde.

Un fuerte siniestro vial se produjo en pleno centro sanjuanino, en la intersección de calle Tucumán y 9 de Julio, una esquina semaforizada. El hecho tuvo como protagonistas a un automóvil Citroën negro y a otro vehículo que trasladaba a una familia con un adulto mayor que tenía que dializarse.

Según indicaron algunos testigos, el Citroën avanzaba por calle Tucumán con sentido de norte a sur y cruzó tras la luz verde del semáforo. En ese instante, la conductora del otro automóvil, que circulaba por 9 de Julio, no logró detener la marcha debido a una falla mecánica en el sistema de frenos y terminó impactando contra el auto negro.

El conductor del Citroën descendió de su vehículo para asistir de inmediato a los ocupantes del otro automóvil. Fue en ese momento cuando la mujer le explicó que el pedal de freno no le respondió y le manifestó además que no contaba con seguro obligatorio.

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La situación demandó asistencia urgente, ya que en el vehículo sin frenos viajaba un jubilado que se dirigía a realizarse un procedimiento quirúrgico para la colocación de un catéter. Ante la premura de la cirugía, familiares debieron alzar al adulto mayor e improvisar su traslado en un remis hasta el nosocomio.

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