Un fuerte siniestro vial se produjo en pleno centro sanjuanino, en la intersección de calle Tucumán y 9 de Julio, una esquina semaforizada. El hecho tuvo como protagonistas a un automóvil Citroën negro y a otro vehículo que trasladaba a una familia con un adulto mayor que tenía que dializarse.
Se quedó sin frenos en un semáforo de Capital y provocó un fuerte choque
Ocurrió en la esquina con 9 de Julio. El vehículo de la conductora se quedó sin frenos y terminó colisionando a un Citroën que cruzaba con luz verde.