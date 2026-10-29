Se quedó sin frenos en un semáforo de Capital y provocó un fuerte choque

Según indicaron algunos testigos, el Citroën avanzaba por calle Tucumán con sentido de norte a sur y cruzó tras la luz verde del semáforo. En ese instante, la conductora del otro automóvil, que circulaba por 9 de Julio, no logró detener la marcha debido a una falla mecánica en el sistema de frenos y terminó impactando contra el auto negro.

El conductor del Citroën descendió de su vehículo para asistir de inmediato a los ocupantes del otro automóvil. Fue en ese momento cuando la mujer le explicó que el pedal de freno no le respondió y le manifestó además que no contaba con seguro obligatorio.