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Wanda Nara habló de la posibilidad de casarse nuevamente

Esta semana, Wanda Nara protagonizó un divertido momento en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Campi apareció en escena con uno de sus personajes más recordados, Jorge. En medio de las risas, el humorista aprovechó la ocasión para indagar sin filtros sobre la vida sentimental de la conductora.

Esta semana, Wanda Nara protagonizó un divertido momento en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Campi apareció en escena con uno de sus personajes más recordados, Jorge, el quinielero cholulo y gritón. En medio de las risas, el humorista aprovechó la ocasión para indagar sin filtros sobre la vida sentimental de la conductora y le hizo una pregunta que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando el participante del reality, metido de lleno en su personaje, lanzó una consulta directa que descolocó a la empresaria. “¿Vos nunca un marido como la gente?”, disparó, provocando las carcajadas de quienes estaban presentes en el estudio.

Lejos de esquivar el comentario, Wanda respondió con una referencia a su reciente separación legal de Mauro Icardi, cuyo divorcio se concretó hace apenas algunas semanas. “Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio”, expresó, dejando en claro que esa etapa de su vida ya quedó atrás.

Sin embargo, Campi no se conformó con la respuesta y fue por más. Siempre desde el humor y sin abandonar su personaje, quiso saber si la conductora tenía pensado volver a pasar por el altar junto a su actual pareja, Martín Migueles. “¿Vas a casarte de nuevo?”, le preguntó sin rodeos.

La respuesta de Wanda fue tan breve como contundente. Ante la consulta del humorista, la conductora prefirió no adelantarse a los acontecimientos y dejó en claro que, por ahora, no tiene apuro por dar ese paso. “No, no sé, voy a esperar un poquito”, respondió.

Vale señalar que la declaración de la empresaria se conoció pocos días después de que compartiera en sus redes sociales un romántico saludo de cumpleaños dedicado a Migueles. Para la ocasión, publicó un collage con imágenes inéditas de la pareja, en las que se los pudo ver compartiendo momentos íntimos, besos y distintas muestras de complicidad.

FUENTE: PRIMICIAS YA

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