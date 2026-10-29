Wanda Nara habló de la posibilidad de casarse nuevamente

Sin embargo, Campi no se conformó con la respuesta y fue por más. Siempre desde el humor y sin abandonar su personaje, quiso saber si la conductora tenía pensado volver a pasar por el altar junto a su actual pareja, Martín Migueles. “¿Vas a casarte de nuevo?”, le preguntó sin rodeos.

La respuesta de Wanda fue tan breve como contundente. Ante la consulta del humorista, la conductora prefirió no adelantarse a los acontecimientos y dejó en claro que, por ahora, no tiene apuro por dar ese paso. “No, no sé, voy a esperar un poquito”, respondió.

Vale señalar que la declaración de la empresaria se conoció pocos días después de que compartiera en sus redes sociales un romántico saludo de cumpleaños dedicado a Migueles. Para la ocasión, publicó un collage con imágenes inéditas de la pareja, en las que se los pudo ver compartiendo momentos íntimos, besos y distintas muestras de complicidad.