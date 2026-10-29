Esta semana, Wanda Nara protagonizó un divertido momento en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Campi apareció en escena con uno de sus personajes más recordados, Jorge, el quinielero cholulo y gritón. En medio de las risas, el humorista aprovechó la ocasión para indagar sin filtros sobre la vida sentimental de la conductora y le hizo una pregunta que sorprendió a todos.
Wanda Nara habló de la posibilidad de casarse nuevamente
Esta semana, Wanda Nara protagonizó un divertido momento en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Campi apareció en escena con uno de sus personajes más recordados, Jorge. En medio de las risas, el humorista aprovechó la ocasión para indagar sin filtros sobre la vida sentimental de la conductora.