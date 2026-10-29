Claves para el concurso de Ascenso Docente 2026-2027

• Diseño de un entorno virtual dinámico y pensado para dar respuesta a las posibilidades y tiempos disponibles de los docentes en ejercicio.

• Práctica directiva y supervisiva basada en el marco normativo vigente, habilitando el uso correcto de los procedimientos administrativos que regulan la vida institucional.

• La propuesta formativa busca profesionalizar la función de directivos y supervisores, transformándolos en líderes pedagógicos capaces de centrar su tarea en la mejora de la enseñanza y los aprendizajes, a través de la gestión curricular y el conocimiento de la normativa y los procedimientos administrativos vigentes.

• Requisitos:

- Ser titular en situación activa.

- Tener título competente.

- Antigüedad para el cargo al que aspira.

• Instancias a tener en cuenta:

-Pre-inscripción (on line) e Inscripción presencial ante Junta de Clasificación Docente correspondiente, Noviembre-Diciembre 2026.

-Propuesta formativa, inicia febrero 2027.