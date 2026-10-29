La nueva convocatoria puesta a disposición por el Ministerio de Educación para jerarquizar la carrera docente ofrece ventajas sustanciales respecto de propuestas anteriores. Una decisión política que promueve el ejercicio del derecho al ascenso docente e impacta en la calidad educativa e institucional
Claves para el concurso de Ascenso Docente 2026-2027
La convocatoria comprende cargos vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar, Supervisión de Especialidades, directivos y vicedirectivos de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.