La Selección Argentina Sub 20 comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, aunque no sin sobresaltos. El equipo dirigido por Diego Placente vence 1-0 a Cuba en su debut por el Grupo D, pese a jugar con un hombre menos desde los 12 minutos del primer tiempo.
Comienzo movido para Argentina en el Mundial Sub20
Gana ante Cuba al término del primer tiempo. A minutos del arranque, los dirigidos por Placente se quedaron con un jugador menos.