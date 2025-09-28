"
Comienzo movido para Argentina en el Mundial Sub20

Gana ante Cuba al término del primer tiempo. A minutos del arranque, los dirigidos por Placente se quedaron con un jugador menos.

La Selección Argentina Sub 20 comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, aunque no sin sobresaltos. El equipo dirigido por Diego Placente vence 1-0 a Cuba en su debut por el Grupo D, pese a jugar con un hombre menos desde los 12 minutos del primer tiempo.

El único gol del encuentro, hasta el momento, lo convirtió el delantero Alejo Sarco a los 4 minutos, luego de una rápida acción ofensiva que puso en ventaja a la Albiceleste en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Sin embargo, el panorama se complicó rápidamente para el conjunto nacional: a los 12 minutos, el defensor Santiago Fernández fue expulsado, dejando a Argentina con 10 jugadores durante prácticamente todo el partido.

