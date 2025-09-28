Comienzo movido para Argentina en el Mundial Sub20

El único gol del encuentro, hasta el momento, lo convirtió el delantero Alejo Sarco a los 4 minutos, luego de una rápida acción ofensiva que puso en ventaja a la Albiceleste en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Sin embargo, el panorama se complicó rápidamente para el conjunto nacional: a los 12 minutos, el defensor Santiago Fernández fue expulsado, dejando a Argentina con 10 jugadores durante prácticamente todo el partido.