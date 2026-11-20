Pity Álvarez cuestionó el pedido del fiscal antes del veredicto

La audiencia comenzó con más de una hora de demora y sin la presencia virtual del músico. En un primer momento, Álvarez comunicó que no tenía interés en conectarse. En la sala estuvieron su hermana, Silvina Álvarez Congiú, su tío, el sacerdote César Scicchitano —conocido como el “cura rockero”— y algunos integrantes de su banda.

Después de las réplicas de la querella, la Fiscalía y la defensa, el cantante finalmente ingresó a la audiencia por Zoom para ejercer su derecho a las últimas palabras.

“Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, expresó. También recordó que durante su declaración había intentado explicarles a los jueces “lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”.

Luego reiteró sus críticas al planteo de la acusación y dejó la decisión en manos del tribunal: “Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.

Cruce entre los abogados y los jueces durante la audiencia

La jornada también estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento entre la defensa y los integrantes del tribunal. Durante las réplicas, Fabián Améndola, representante de la querella, defendió la aplicación del agravante por el uso de un arma de fuego y pidió rechazar el planteo de inconstitucionalidad presentado por los abogados del músico.

El fiscal Sandro Abraldes también cuestionó los argumentos de la defensa y sostuvo su posición respecto de la pena solicitada.

La tensión escaló cuando intervino el defensor Javier Baños, quien criticó los métodos del sistema penal y advirtió sobre el riesgo de una condena desproporcionada. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, lo interrumpió al considerar que repetía argumentos de su alegato.

“No me interrumpa”, le advirtió el magistrado. Por su parte, el juez Juan María Ramos Padilla pidió terminar con lo que calificó como un “debate de café” y cuestionó la actitud del abogado. Finalmente, Goerner le ordenó que no entorpeciera la audiencia y le concedió diez minutos para continuar con su exposición.

El crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

El asesinato ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Álvarez mató a tiros a Cristian Díaz, conocido como “El Gringo”, en un episodio por el que permaneció acusado durante más de ocho años.

La condena a 12 años de prisión domiciliaria cierra el juicio oral, aunque todavía resta conocer los fundamentos completos de la sentencia. El tribunal los dará a conocer en una instancia posterior.