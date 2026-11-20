Según el relato del propietario, tres hombres armados y vestidos de civil ingresaron a la vivienda después de escalar una medianera. Cuando salió a ver qué sucedía, los encontró dentro de la propiedad. Los sujetos le dijeron que eran policías y que buscaban armas de fuego, pero no exhibieron una orden judicial ni documentación que acreditara su identidad.

El denunciante sostuvo que recorrieron distintos sectores de la casa, revisaron muebles y se retiraron después de asegurarle que no habían encontrado nada. Sin embargo, al revisar sus pertenencias advirtió que faltaban $6 millones que guardaba en uno de los muebles.

La patente de un Renault llevó la investigación hasta la Brigada

Una de las pistas centrales surgió del vehículo utilizado por los hombres. El propietario logró anotar la patente y un familiar que vive frente a la vivienda identificó el rodado como un Renault Logan gris.

Al cotejar el dominio, los investigadores establecieron que el automóvil pertenecía a la Policía y estaba asignado a la Brigada de Investigaciones Oeste. También analizaron cámaras de seguridad que captaron al vehículo cuando salía de la zona de Ullum y reunieron otros indicios que ubicaron a efectivos de esa dependencia en inmediaciones de Ullum y Zonda durante esa jornada.

La causa quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales. En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en la sede de la Brigada Oeste, ubicada en La Bebida, Rivadavia. Allí secuestraron documentación, el libro de guardia y los teléfonos celulares de los efectivos bajo sospecha.

Los movimientos internos después de la denuncia

La investigación también derivó en cambios dentro de la dependencia policial. La Jefatura dispuso el traslado de cuatro efectivos que se encontraban en la Brigada Oeste cuando ocurrió el episodio denunciado.

La medida alcanzó a Ortiz, Gil Noriega e Infante, además del subcomisario Héctor Andrés Ríos, quien estaba a cargo de la dependencia y quedó desafectado de esa función.

Los movimientos fueron dispuestos mediante el Memorándum N.º 63/2026 y se enmarcaron en un sumario administrativo iniciado por la Subsecretaría de Control de Gestión.

Qué se discutirá en la audiencia del 1 de diciembre

La audiencia marcará el inicio formal de la investigación penal preparatoria. La Fiscalía expondrá los hechos que atribuye a los tres efectivos y las pruebas reunidas para sostener la imputación por allanamiento ilegal y hurto.

La Justicia deberá determinar si los policías participaron del ingreso denunciado y si hubo una sustracción de dinero durante el procedimiento. Por ahora, los traslados y las actuaciones administrativas no representan una determinación sobre su responsabilidad penal.