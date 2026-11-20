La Selección argentina respondió a los tres minutos con el remate de primera de Tobias Goytia, que el arquero australiano atajó con la cara, el mismo fue clave al volar hacia la derecha para tapar el gran remate lejano del mediocampista Giovanni Baroni.

Minutos más tarde, el arquero argentino Valentín Reigia se hizo fuerte para tapar tres remates de Australia que pudieron abrir el marcador.

En el complemento, el equipo de Oceanía volvió a tener una de las más claras. A los 60 minutos, Alkon Akón tiró un centro raso que Álvaro Güich desvió y que se coló en el arco del equipo de Diego Placente.

El segundo se originó con el tanto de Akol Akon, que primero fue anulado por fuera de juego, pero después, con ayuda del VAR, el árbitro canadiense Michael Venne rectificó la decisión y convalidó el tanto a favor de Australia para sellar el triunfo. Minutos antes del final, Ulises Vallejos fue expulsado en el equipo de Placente.

Al conjunto nacional le queda disputar sus dos partidos de la fase de grupos: ante Mozambique, el domingo 22 a las 12:30, y frente a Dinamarca, el miércoles 25, también a las 12:30.