Los usuarios de la tarjeta SUBE tendrán que anticipar sus recargas y gestiones antes del domingo. El sistema suspenderá varios de sus servicios digitales y presenciales durante 12 horas por una actualización programada de sus plataformas.
La SUBE suspenderá recargas y consultas durante una actualización de sus sistemas
El mantenimiento se realizará el domingo 22 de noviembre, entre la medianoche y el mediodía. Durante ese período no se podrán comprar ni acreditar cargas, consultar saldos ni utilizar la aplicación.