La interrupción no impedirá viajar a quienes ya tengan saldo en sus tarjetas físicas o digitales. Ese dinero podrá utilizarse con normalidad para pagar los viajes en el transporte público.

Por eso, la recomendación es realizar las recargas y acreditaciones antes de la medianoche del sábado. Las operaciones pueden hacerse mediante la aplicación SUBE, home banking, cajeros automáticos, billeteras virtuales o en los puntos de carga habilitados.

Durante la suspensión, los pasajeros también podrán utilizar medios de pago alternativos sin contacto en los colectivos que cuenten con esa modalidad. Entre las opciones se encuentran tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard, dispositivos con tecnología NFC y pagos mediante códigos QR de billeteras habilitadas.

Según lo informado, los servicios de la SUBE volverán a estar disponibles a partir del mediodía del domingo, una vez finalizada la actualización.