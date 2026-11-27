Según informó Infobae, el Ejecutivo contará con un plazo de 120 días para reglamentar la ley y avanzar en su implementación.

Publicidad de apuestas: qué quedará prohibido

Uno de los capítulos centrales de la nueva legislación establece una prohibición amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas online.

La restricción alcanza a la televisión, la radio, los medios digitales, las redes sociales y los eventos deportivos. También incluye los acuerdos comerciales con clubes, deportistas, influencers y figuras públicas.

De esta manera, las casas de apuestas no podrán utilizar camisetas de equipos, estadios, festivales o recitales como espacios de promoción de sus plataformas. Tampoco podrán recurrir a publicidad no tradicional ni a campañas protagonizadas por personalidades conocidas para captar nuevos usuarios.

La normativa contempla una excepción para la publicidad dentro de salas de juego y agencias habilitadas, siempre que se incorporen las advertencias correspondientes.

Además, se prohíben mecanismos comerciales destinados a atraer y mantener apostadores, como los bonos de bienvenida, las recompensas y los programas de puntos.

Controles biométricos para impedir el acceso de menores

Otro de los puntos centrales de la ley es la incorporación de sistemas de identificación digital conectados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Las plataformas deberán implementar mecanismos de reconocimiento facial para verificar la identidad y la edad de quienes utilizan sus servicios. Los controles deberán realizarse durante el registro, al iniciar cada sesión y cuando el usuario solicite retirar dinero.

La obligación también alcanza a los proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales, con el objetivo de dificultar que menores de 18 años puedan ingresar a las plataformas utilizando identidades o datos de terceros.

La normativa también establece que las empresas deberán brindar información clara sobre las probabilidades de juego, incorporar advertencias sanitarias y mostrar recordatorios sobre el tiempo que los usuarios permanecen conectados.

Qué pasará con los medios de pago y las promociones

La legislación incorpora nuevas condiciones para las operaciones económicas dentro de las plataformas de apuestas.

Entre las disposiciones se establece el uso de tarjetas de débito y billeteras electrónicas con dinero disponible en cuenta, mientras que se prohíbe operar mediante tarjetas de crédito.

También se establecen restricciones para utilizar medios de pago vinculados a prestaciones sociales y se contemplan límites para las operaciones.

Por otra parte, las plataformas deberán bloquear el acceso de las personas incorporadas al Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), un mecanismo que permitirá que quienes quieran dejar de apostar soliciten voluntariamente quedar impedidos de ingresar a estos servicios.

El sistema también contempla la posibilidad de que familiares soliciten la inclusión de una persona con problemas de juego, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Educación, prevención y sanciones

La ley no se limita a regular el funcionamiento comercial de las plataformas. También incorpora medidas de prevención y concientización sobre los riesgos de las apuestas digitales.

Entre ellas, establece jornadas educativas en escuelas primarias, secundarias y terciarias, además de instancias de capacitación para docentes. También contempla campañas de concientización y una línea gratuita de orientación para personas que atraviesen problemas relacionados con el juego.

En cuanto a las sanciones, la normativa establece multas económicas para los operadores que incumplan las disposiciones y contempla modificaciones al Código Penal para endurecer las penas vinculadas con la explotación ilegal de juegos de azar.

Cómo se destrabó la aprobación en el Senado

La sanción llegó después de una serie de negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques opositores. El acuerdo permitió aprobar el texto que había llegado desde Diputados sin introducir modificaciones, para evitar que la iniciativa perdiera estado parlamentario.

La discusión también estuvo atravesada por los reclamos de la Iglesia Católica, que había pedido a los legisladores avanzar con la aprobación definitiva ante el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y jóvenes.

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci destacó la necesidad de dar una respuesta legislativa a una problemática que afecta a numerosas familias. Por su parte, Patricia Bullrich respaldó el consenso alcanzado y planteó la necesidad de continuar trabajando sobre las herramientas para combatir las plataformas ilegales.

De hecho, el oficialismo impulsó un proyecto complementario para endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos y ampliar las facultades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir sobre sitios de apuestas ilegales. Esa iniciativa constituye una discusión separada de la ley que el Senado acaba de sancionar.

Con los 72 votos afirmativos, la Cámara alta convirtió en ley una regulación que busca modificar el funcionamiento de las apuestas digitales en Argentina. Ahora, el próximo paso será la reglamentación del Poder Ejecutivo, que tendrá 120 días para establecer los mecanismos necesarios para su aplicación.