FUENTE: infobae
La función apunta a situaciones como saludar a alguien en otra zona horaria, enviar un recordatorio antes de un examen o preparar un mensaje de cumpleaños para que llegue a medianoche. Para el destinatario, el contenido aparecerá como un mensaje habitual dentro del chat.
Los mensajes pendientes se podrán revisar o eliminar antes del envío
Cada usuario contará con un espacio para consultar los mensajes que aún no se entregaron. Desde allí podrá eliminarlos si cambia de opinión antes de la fecha elegida.
Según informó WhatsApp, el envío se realizará aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión o sin batería. La empresa indicó además que los mensajes programados conservarán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de protección que aplica a las comunicaciones personales de la plataforma.
La función admite texto, fotos y videos en chats individuales y grupales
La programación estará disponible para contenido escrito y archivos multimedia, incluidos fotos y videos, tanto en diálogos entre dos personas como en grupos. La compañía prevé completar su implementación mundial en las próximas semanas.
La cobertura internacional sobre el lanzamiento coincide en que el mensaje se entregará a la hora elegida aunque el dispositivo del remitente no esté conectado. Gadgets 360 señaló que la función evita recurrir a aplicaciones externas o recordatorios para preparar envíos en una fecha determinada.
Por su parte, Gadgets Now indicó que el destinatario no recibirá una señal especial antes de la entrega: el contenido aparecerá como un mensaje convencional cuando se complete el envío programado.
Cómo programar un mensaje en WhatsApp paso a paso
Para utilizar la función, hay que seguir estos pasos:
- Abrir el chat individual o grupal en el que se quiere dejar preparado el envío.
- Escribir el texto o seleccionar la foto o el video que se enviará más tarde.
- Mantener presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo una sola vez.
- Elegir la opción para programar el mensaje.
- Seleccionar la fecha y la hora de entrega, dentro del período disponible de 10 minutos a 14 días.
- Confirmar la programación.