La función apunta a situaciones como saludar a alguien en otra zona horaria, enviar un recordatorio antes de un examen o preparar un mensaje de cumpleaños para que llegue a medianoche. Para el destinatario, el contenido aparecerá como un mensaje habitual dentro del chat.

Los mensajes pendientes se podrán revisar o eliminar antes del envío

Cada usuario contará con un espacio para consultar los mensajes que aún no se entregaron. Desde allí podrá eliminarlos si cambia de opinión antes de la fecha elegida.

Según informó WhatsApp, el envío se realizará aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión o sin batería. La empresa indicó además que los mensajes programados conservarán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de protección que aplica a las comunicaciones personales de la plataforma.

La función admite texto, fotos y videos en chats individuales y grupales

La programación estará disponible para contenido escrito y archivos multimedia, incluidos fotos y videos, tanto en diálogos entre dos personas como en grupos. La compañía prevé completar su implementación mundial en las próximas semanas.

La cobertura internacional sobre el lanzamiento coincide en que el mensaje se entregará a la hora elegida aunque el dispositivo del remitente no esté conectado. Gadgets 360 señaló que la función evita recurrir a aplicaciones externas o recordatorios para preparar envíos en una fecha determinada.

Por su parte, Gadgets Now indicó que el destinatario no recibirá una señal especial antes de la entrega: el contenido aparecerá como un mensaje convencional cuando se complete el envío programado.

Cómo programar un mensaje en WhatsApp paso a paso

Para utilizar la función, hay que seguir estos pasos: