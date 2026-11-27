Organizado por el Fondo Editorial de la Legislatura Provincial, el certamen alcanzó una convocatoria federal en los 19 departamentos y marcó un hito de participación al recibir 238 obras producidas por 936 autores de diversas edades, entre los que se destacó el aporte de 40 establecimientos educativos. De la ceremonia participaron autoridades provinciales y municipales, referentes educativos y culturales, integrantes de la comunidad universitaria, escritores, docentes, estudiantes y familias.

Como principal novedad de esta edición, se incorporó la categoría Literatura Ilustrada, lo que permitió sumar historietas, cómics, manga, libro álbum y relatos ilustrados a los géneros literarios tradicionales.