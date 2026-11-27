Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, la Cámara de Diputados de San Juan llevó a cabo en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán el acto de premiación de la 11ª edición del Concurso Literario “San Juan Escribe” – Premio Jorge Leónidas Escudero, donde se distinguió a los nuevos referentes de las letras sanjuaninas.
El Concurso Literario San Juan Escribe premió a sus nuevos ganadores
En una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, la Cámara de Diputados distinguió a los autores premiados en el certamen Premio Jorge Leónidas Escudero.