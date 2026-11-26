Las fuertes lluvias registradas en San Juan provocaron crecientes en distintos sectores de la provincia y generaron preocupación entre los vecinos de localidades de Calingasta, Barreal y Sarmiento. Uno de los puntos más comprometidos fue Pedernal, donde el avance del agua llegó hasta la calle principal del pueblo.
Las crecientes complicaron a varias localidades y encendieron la alerta
Las intensas lluvias provocaron bajadas de agua en distintos puntos de la provincia. La situación se hizo sentir en Calingasta, Barreal y Sarmiento, con especial atención en Pedernal, donde la creciente llegó hasta la calle principal del pueblo.