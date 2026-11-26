Entre los sectores que requieren mayor atención se encuentra la Ruta Nacional 149, en Calingasta, donde se registraron lluvias intensas y existe riesgo de desborde. También se emitió una advertencia para la Ruta Nacional 153, en Sarmiento, por las fuertes precipitaciones y las crecientes en la zona de Pedernal.

Vialidad pidió evitar el cruce de badenes cuando haya agua sobre la calzada. La recomendación alcanza también a los tramos de la Ruta 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja, donde las lluvias pueden generar nuevas bajadas de agua.

El resto de los corredores nacionales, entre ellos las rutas 150, 40 Sur, 141 y 20, se encontraban habilitados, pero con advertencia de circular con cuidado.