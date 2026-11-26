La defensa del joven está actualmente a cargo de la abogada María Filomena Noriega, quien asumió después de que Viviana Belén dejara de representarlo. La intervención de Noriega tendrá un lugar central en la audiencia, donde se discutirá la continuidad de la medida de coerción que mantiene a Bunda en el penal.

El caso se originó por un episodio denunciado durante una fiesta realizada el 25 de octubre en Médano de Oro. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la adolescente habría sufrido un abuso sexual en el predio y, después del episodio, logró enviar su ubicación a una amiga. Luego regresó con su grupo y les contó lo sucedido. La situación llegó posteriormente a conocimiento de su familia, que realizó la denuncia.

Desde entonces, la investigación avanzó con la declaración de adolescentes que estuvieron en la fiesta. Según fuentes judiciales, nueve jóvenes ya habían brindado testimonio y quedaban otros tres por declarar. La víctima también prestó declaración mediante una Cámara Gesell.

Los testimonios buscan reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del episodio, qué observaron los asistentes y si hubo otras personas involucradas. También se intenta determinar si existen registros audiovisuales del presunto ataque o si alguno de los presentes grabó imágenes que puedan aportar información a la causa.

La familia del presunto abusador de una menor reclamó por su libertad en Tribunales

Otro elemento incorporado al expediente es el análisis de dos teléfonos celulares. La investigación busca establecer si esos dispositivos contienen datos relevantes para esclarecer lo ocurrido aquella noche.

La versión que dio el acusado al momento de ser imputado y trasladado al penal de Chimbas

Cuando fue detenido e imputado el 28 de octubre, Bunda reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la adolescente, pero negó que hubiera existido violencia o falta de consentimiento.

"Si tuvimos relaciones, en ningún momento la obligué", sostuvo durante aquella instancia. También afirmó que le había preguntado la edad y que ella le habría respondido que tenía 18 años. Según su versión, recién después sus amigos le dijeron que la joven tenía 14.

El imputado además hizo referencia a lesiones físicas en una rodilla y en el pecho, que —según planteó— le dificultarían ejercer fuerza. También señaló que sus amigos podían aportar testimonios sobre lo ocurrido.

Esas manifestaciones corresponden a la versión de Bunda y deberán ser contrastadas con las declaraciones y el resto de las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Qué se define este viernes

La audiencia tendrá como punto central la situación de libertad del acusado. La jueza deberá evaluar los planteos de las partes y resolver si mantiene la prisión preventiva, dispone una prórroga o hace lugar al cese de la medida.

La decisión determinará si Bunda continúa alojado en el Penal de Chimbas o puede atravesar el resto de la investigación en libertad, bajo las condiciones que eventualmente disponga la Justicia.

La causa seguirá abierta, ya que todavía deben completarse las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido en la fiesta y establecer las responsabilidades penales que correspondan. La audiencia de este viernes no definirá la culpabilidad o inocencia del acusado, sino su situación de detención mientras continúa el proceso.