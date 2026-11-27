Se trata de la primera de las dos etapas que se licitarán para concretar la traza completa de 24,5 kilómetros entre calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, y el acceso a Caucete. La Ruta 20 constituye una vía estratégica que une la Capital con Caucete y conecta a San Juan con San Luis, Córdoba y Buenos Aires, concentrando tránsito urbano, vehículos particulares, turismo y transporte de cargas.

Según detallaron desde el organismo vial, el crecimiento de barrios y comercios a la vera de la ruta en Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía y Capital generó en los últimos años una convivencia riesgosa entre los camiones de larga distancia y los vecinos que salen de sus hogares o se trasladan a trabajar, agravada por los accesos directos, los cruces a nivel y las colectoras discontinuas.