La Dirección Provincial de Vialidad lanzó formalmente la primera licitación pública para transformar en autopista la Ruta Nacional 20, en uno de los principales corredores de ingreso a la ciudad de San Juan. Este primer tramo comprende una extensión aproximada de 12 kilómetros entre la Ruta Provincial 182 (calle Eusebio Zapata) y la Ruta Provincial 108 (calle Gorriti), y tendrá su apertura de sobres el próximo 11 de diciembre.
El Gobierno licitó el primer tramo de la nueva Autopista Ruta 20
La Dirección Provincial de Vialidad puso en marcha la licitación del primer tramo de 12 kilómetros entre calle Eusebio Zapata y calle Gorriti, en uno de los principales accesos a la ciudad de San Juan.