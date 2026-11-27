“El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir. No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, sostuvo la artista, quien además lamentó la ausencia de estas conversaciones entre los hombres: “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”.

En la misma producción fotográfica —realizada por Sebastián Faena para Vogue—, Tini estuvo acompañada por Rodrigo De Paul, con quien se casará el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires. Tras la separación que atravesaron luego del Mundial de Qatar 2022, ambos repasaron cómo fue el reencuentro después de un período sin ningún tipo de contacto.

“Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, explicó Martina, quien destacó que ambos comparten los mismos objetivos de vida y definió al futbolista como “una persona que me empujó y salvó la vida en muchos momentos”.

Por su parte, De Paul afirmó que la cantante le permitió descubrir una sensibilidad que desconocía: “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol”. Además, relató escenas de su vida cotidiana, como sobremesas de dos o tres horas o momentos en los que se ponen a cantar mientras se lavan los dientes antes de dormir.

De cara a la ceremonia del 19 de diciembre, Tini adelantó una pista sobre el diseño que elegirá para el altar: “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también”.