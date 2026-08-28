Según la ciencia, los perros provocan efectos positivos en sus dueños

Qué dice la evidencia científica

Un artículo publicado en la revista Frontiers examinó los mecanismos cognitivos y neurológicos detrás de ese efecto y señaló que la interacción con animales de compañía se relaciona con cambios en áreas cerebrales ligadas a la emoción, como la corteza frontal y la amígdala.

El trabajo también mencionó variaciones en la secreción de neurotransmisores y hormonas como la oxitocina y el cortisol, aunque advirtió que el campo todavía se encuentra en una fase inicial y conserva varias incógnitas.

De acuerdo con ese reporte de Frontiers, la investigación actual intenta entender de qué manera los animales de compañía influyen sobre el procesamiento emocional de las personas. La hipótesis que guía parte de esos estudios es que el beneficio psicológico no responde a un solo factor, sino a una red de procesos afectivos, cognitivos y sociales.

El rol social de salir a pasear

Ese componente social aparece con fuerza en la experiencia diaria de quienes pasean a sus perros. Childs afirmó, en declaraciones difundidas por Cleveland Clinic: “La presencia del animal puede facilitar el contacto con otras personas en el espacio público”.

La especialista comparó esa reacción con la que provoca un bebé en la calle: muchos se acercan, saludan e inician una conversación. Los paseos diarios pueden sumar ejercicio físico y abrir la puerta a nuevas interacciones sociales.

Lo que se sabe sobre el estrés

La evidencia sobre el estrés fisiológico ofrece un panorama más prudente. Una revisión sistemática publicada en Anxiety, Stress, & Coping analizó 26 estudios sobre intervenciones breves asistidas con perros, con una duración de hasta 45 minutos, y encontró apoyo parcial a la idea de que ese contacto puede modificar la respuesta autonómica al estrés. El trabajo revisó investigaciones con grupos de control en distintos entornos y poblaciones.

Según detalló Anxiety, Stress, & Coping, los resultados todavía no permiten una conclusión uniforme, en parte por las diferencias metodológicas entre estudios. La revisión remarcó la necesidad de estandarizar la medición de indicadores psicobiológicos para aclarar la relación entre las intervenciones con perros y la respuesta fisiológica al estrés. La evidencia disponible apunta a efectos positivos, pero aún no define con precisión su alcance.

Un enfoque más amplio sobre salud y bienestar

Un enfoque más amplio apareció en un trabajo alojado en PubMed Central, que propuso analizar la relación entre humanos y perros desde un modelo biopsicosocial. Ese marco reúne dimensiones mentales, físicas y sociales para explicar por qué los perros han sido incorporados no solo en hogares, sino también en ámbitos terapéuticos y educativos. El artículo repasó hallazgos en áreas como cognición, trastornos del aprendizaje, discapacidad, salud física y bienestar emocional.

La revisión señaló que los perros pueden actuar como apoyo complementario en poblaciones neurotípicas y neurodiversas, aunque la magnitud del beneficio cambia según el contexto y las características de cada intervención. PubMed Central indicó además que ese enfoque puede orientar futuras investigaciones sobre cómo se producen esos efectos y en qué condiciones resultan más consistentes.

Childs añadió que quienes no tienen perro también pueden acceder a beneficios similares a través del contacto con animales de otras personas o con otras especies. El impacto positivo no depende únicamente de la tenencia de una mascota propia, sino del tipo de interacción, la frecuencia y el valor emocional que esa relación adquiere para cada persona.