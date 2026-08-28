Encauzan los ríos Jáchal y Los Patos ante posibles crecidas durante el verano

Estos trabajos se suman al mantenimiento que Hidráulica viene desarrollando habitualmente en distintos sectores del departamento. Entre las intervenciones realizadas se encuentran tareas de encauzamiento, construcción de botadores y refuerzo de defensas en Gran China, los ríos Araya y Malla y Los Pajaritos, entre otros.

En estos sectores se trabajó en defensas y cauces, mediante el uso de topadoras, con tareas destinadas principalmente a mejorar el escurrimiento y reforzar puntos considerados necesarios.

A partir de la conformación del COPRE, el trabajo preventivo se intensifica y concentra ahora en sectores estratégicos. El río Jáchal constituye uno de los principales puntos de intervención para mejorar las condiciones del cauce frente al volumen de agua esperado para los próximos meses.

En paralelo, Hidráulica inició tareas sobre el río Los Patos, en Calingasta, donde también se realizarán trabajos de encauzamiento y corrección de márgenes. En este caso, la intervención cobra especial relevancia debido a que existen sectores del cauce que requieren tareas de mantenimiento y recuperación luego de varios años sin una intervención integral.

Además, se prevé la incorporación progresiva de excavadoras y otros equipos pesados. A medida que la maquinaria esté disponible, será distribuida en diferentes puntos considerados prioritarios, entre ellos Huaco y Mogna, además de colectoras y otros cauces que requieran limpieza o trabajos de mitigación.

Estas intervenciones constituyen las primeras acciones en campo desarrolladas en el marco del COPRE, mientras continúa la planificación y coordinación entre los distintos organismos provinciales para anticiparse a posibles contingencias durante la temporada estival.