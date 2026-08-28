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Encauzan los ríos Jáchal y Los Patos ante posibles crecidas durante el verano

Los trabajos son parte de las primeras acciones preventivas del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), Hidráulica trabaja sobre ambos cauces para mejorar su capacidad de conducción ante el aumento de caudales previsto para la temporada estival.

Luego de que el gobernador Marcelo Orrego anunciara la conformación del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) para anticipar y coordinar acciones frente a posibles contingencias climáticas, comenzaron las primeras intervenciones preventivas en territorio. En este contexto, el Departamento de Hidráulica intensificó los trabajos en los departamentos Jáchal y Calingasta, particularmente sobre los ríos Jáchal y Los Patos.

Las primeras intervenciones tienen como eje el encauzamiento de ambos ríos y la corrección de sus márgenes, con el objetivo de mejorar las condiciones de conducción del agua y preparar los cauces ante los mayores caudales que podrían registrarse durante la próxima temporada estival.

En Jáchal, actualmente trabajan dos topadoras sobre el río, en el sector comprendido desde La Puntilla hasta El Portezuelo. Allí se intervendrá un tramo de aproximadamente 10 kilómetros, que constituye una de las tareas de mayor envergadura previstas para esta primera etapa.

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Estos trabajos se suman al mantenimiento que Hidráulica viene desarrollando habitualmente en distintos sectores del departamento. Entre las intervenciones realizadas se encuentran tareas de encauzamiento, construcción de botadores y refuerzo de defensas en Gran China, los ríos Araya y Malla y Los Pajaritos, entre otros.

En estos sectores se trabajó en defensas y cauces, mediante el uso de topadoras, con tareas destinadas principalmente a mejorar el escurrimiento y reforzar puntos considerados necesarios.

A partir de la conformación del COPRE, el trabajo preventivo se intensifica y concentra ahora en sectores estratégicos. El río Jáchal constituye uno de los principales puntos de intervención para mejorar las condiciones del cauce frente al volumen de agua esperado para los próximos meses.

En paralelo, Hidráulica inició tareas sobre el río Los Patos, en Calingasta, donde también se realizarán trabajos de encauzamiento y corrección de márgenes. En este caso, la intervención cobra especial relevancia debido a que existen sectores del cauce que requieren tareas de mantenimiento y recuperación luego de varios años sin una intervención integral.

Además, se prevé la incorporación progresiva de excavadoras y otros equipos pesados. A medida que la maquinaria esté disponible, será distribuida en diferentes puntos considerados prioritarios, entre ellos Huaco y Mogna, además de colectoras y otros cauces que requieran limpieza o trabajos de mitigación.

Estas intervenciones constituyen las primeras acciones en campo desarrolladas en el marco del COPRE, mientras continúa la planificación y coordinación entre los distintos organismos provinciales para anticiparse a posibles contingencias durante la temporada estival.

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