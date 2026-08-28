Torneo Aniversario de saltos hípicos en el Jockey Club

El certamen cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reafirmando la relevancia de la disciplina en la provincia. En esta oportunidad, la competencia tendrá un peso decisivo en el calendario deportivo nacional, ya que otorgará puntos para la cuarta y quinta fecha clasificatoria del Campeonato Federal 2026 en la Zona Cuyo.

Exigencia técnica en la pista de arena

A lo largo de ambas jornadas, la acción se concentrará en la Pista de Arena A (Cantina). La actividad abarcará un abanico completo de niveles y exigencias: arrancará desde las categorías de Iniciados —con vallas de 0,60 metros— e irá subiendo progresivamente en complejidad hasta culminar en la categoría Primera, donde los mejores exponentes de la región se medirán sobre saltos de 1,40 metros.