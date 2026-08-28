El Jockey Club San Juan se convertirá este sábado 29 y domingo 30 de agosto en el epicentro del salto ecuestre regional. Con la presencia confirmada de alrededor de 150 binomios provenientes de Mendoza, San Luis y San Juan, se llevará a cabo el Torneo Aniversario San Juan, un acontecimiento deportivo clave para la provincia.
Torneo Aniversario de saltos hípicos en el Jockey Club
La competencia se desarrollará este fin de semana de 9 a 18 con entrada libre y gratuita. Participarán cerca de 150 binomios.