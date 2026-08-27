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El eclipse lunar que podrá verse esta noche en cielo sanjuanino

Un eclipse lunar parcial, pero casi total, podrá observarse desde San Juan entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. El OAFA realizará una transmisión en vivo para seguir el fenómeno y explicar sus distintas etapas.

El cielo sanjuanino será escenario de un nuevo fenómeno astronómico durante la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28. Se trata de un eclipse lunar parcial muy profundo, que será visible desde gran parte de América, incluida la provincia.

El fenómeno podrá observarse a simple vista y sin ningún tipo de protección especial. Además, tendrá una particularidad: aunque técnicamente será parcial, casi toda la Luna quedará dentro de la sombra proyectada por la Tierra.

El astrónomo y docente investigador del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), Eric González, explicó que el eclipse tendrá una magnitud de 0,93, cuando un valor de 1 representa un eclipse lunar total. Esto significa que apenas una pequeña porción del satélite quedará fuera de la sombra terrestre.

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El momento más llamativo será la Luna roja

Durante el eclipse también podría observarse el conocido efecto de “Luna de sangre”, cuando el satélite adquiere una tonalidad rojiza debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

González explicó que la atmósfera dispersa principalmente los componentes azules de la luz y permite que llegue una mayor proporción de luz rojiza hasta la Luna. El fenómeno será lento y podrá seguirse sin telescopios, aunque el OAFA preparó una transmisión especial para quienes quieran observarlo con instrumental astronómico.

El OAFA transmitirá el eclipse en vivo

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar, dependiente de la UNSJ, realizará un streaming desde las 23:30 hasta las 2:45, durante la fase parcial del eclipse. La transmisión estará a cargo de González, quien explicará lo que ocurre y responderá preguntas de los espectadores.

Para las imágenes se utilizarán telescopios de la plataforma de visitantes del observatorio, entre ellos uno de 12 pulgadas, dos de 10 pulgadas y una lente de 300 milímetros para fotografía.

Además, desde las 22 horas, habrá una observación astronómica presencial en el Observatorio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en el Complejo Turístico Ceferino Namuncurá, en San Martín. La actividad estará a cargo del astrónomo Antonio Alejo.

El eclipse representa también una nueva oportunidad para acercar la astronomía a la sociedad. Desde el OAFA destacaron que las transmisiones permiten mostrar parte del trabajo científico que se realiza en San Juan y acercar los fenómenos del cielo a quienes no pueden concurrir presencialmente al observatorio.

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