El eclipse lunar que podrá verse esta noche en cielo sanjuanino

El momento más llamativo será la Luna roja

Durante el eclipse también podría observarse el conocido efecto de “Luna de sangre”, cuando el satélite adquiere una tonalidad rojiza debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

González explicó que la atmósfera dispersa principalmente los componentes azules de la luz y permite que llegue una mayor proporción de luz rojiza hasta la Luna. El fenómeno será lento y podrá seguirse sin telescopios, aunque el OAFA preparó una transmisión especial para quienes quieran observarlo con instrumental astronómico.

El OAFA transmitirá el eclipse en vivo

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar, dependiente de la UNSJ, realizará un streaming desde las 23:30 hasta las 2:45, durante la fase parcial del eclipse. La transmisión estará a cargo de González, quien explicará lo que ocurre y responderá preguntas de los espectadores.

Para las imágenes se utilizarán telescopios de la plataforma de visitantes del observatorio, entre ellos uno de 12 pulgadas, dos de 10 pulgadas y una lente de 300 milímetros para fotografía.

Además, desde las 22 horas, habrá una observación astronómica presencial en el Observatorio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en el Complejo Turístico Ceferino Namuncurá, en San Martín. La actividad estará a cargo del astrónomo Antonio Alejo.

El eclipse representa también una nueva oportunidad para acercar la astronomía a la sociedad. Desde el OAFA destacaron que las transmisiones permiten mostrar parte del trabajo científico que se realiza en San Juan y acercar los fenómenos del cielo a quienes no pueden concurrir presencialmente al observatorio.