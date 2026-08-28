La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que quedó prohibido en todo el país el uso, la venta, la publicidad y la distribución de todos los productos de limpieza de una reconocida marca que eran ofrecidos al público sin contar con registros sanitarios vigentes.
ANMAT prohibió el uso de una marca de limpieza
La medida fue tomada luego de verificar que los productos no se encontraban inscriptos ante la ANMAT. Además, tampoco se identificó un establecimiento responsable de los mismos, habilitado por dicho organismo.