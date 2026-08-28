ANMAT prohibió el uso de una marca de limpieza

Asimismo, se constató que las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., que habían inscripto oportunamente productos de la marca “Qualibest”, actualmente tienen dadas de baja sus inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios (RNE), y en consecuencia también los registros de sus productos.

Por otra parte, la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que los productos involucrados tampoco se encontraban registrados en esa jurisdicción.

En ese sentido, se desconocen las condiciones de manufactura y formulación de los productos, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.