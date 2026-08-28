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Tini Stoessel hablaría sobre el conflicto con su familia

La información fue revelada por Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV), quien contó que la cantante llegó a evaluar la posibilidad de redactar un mensaje para explicar lo sucedido.

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, sumó un nuevo capítulo y ahora todas las miradas están puestas en la cantante. Después de las versiones que comenzaron a circular sobre el manejo de su patrimonio y el final de la relación profesional entre ambos, se esperaba que finalmente diera su versión de los hechos.

En las últimas horas, además, tomó fuerza la posibilidad de que la artista utilizara sus redes sociales para referirse públicamente a la situación. Sin embargo, esa alternativa habría quedado descartada y ya habría una fecha definida para escucharla hablar del tema.

La información fue revelada por Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV), quien contó que la cantante llegó a evaluar la posibilidad de redactar un mensaje para explicar lo sucedido, aunque finalmente habría optado por otra manera de expresarse.

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Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen, explicó Ventura.

El periodista también precisó cuándo y dónde ocurriría ese momento tan esperado, despejando las especulaciones que apuntaban a una eventual conferencia de prensa. “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México ”, confirmó.

En ese sentido, desde el entorno de Alejandro señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso responde a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante.

En el programa LAM (América TV), un allegado al productor aseguró que Tini está “ordenando todo su patrimonio para la boda” y que necesita determinarclaramente sus bienes propios antes de casarse. La misma fuente también dijo que ambos mantienen el diálogo.

FUENTE: PrimiciaYa

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