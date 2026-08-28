Tini Stoessel hablaría sobre el conflicto con su familia

“Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen”, explicó Ventura.

El periodista también precisó cuándo y dónde ocurriría ese momento tan esperado, despejando las especulaciones que apuntaban a una eventual conferencia de prensa. “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México ”, confirmó.

En ese sentido, desde el entorno de Alejandro señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso responde a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante.

En el programa LAM (América TV), un allegado al productor aseguró que Tini está “ordenando todo su patrimonio para la boda” y que necesita determinar “claramente sus bienes propios antes de casarse”. La misma fuente también dijo que ambos mantienen el diálogo.