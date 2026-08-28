El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, sumó un nuevo capítulo y ahora todas las miradas están puestas en la cantante. Después de las versiones que comenzaron a circular sobre el manejo de su patrimonio y el final de la relación profesional entre ambos, se esperaba que finalmente diera su versión de los hechos.
Tini Stoessel hablaría sobre el conflicto con su familia
La información fue revelada por Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV), quien contó que la cantante llegó a evaluar la posibilidad de redactar un mensaje para explicar lo sucedido.