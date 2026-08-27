“Te cuenta una historia para dar lástima (que puede ser verdad) y explicar por qué no tiene casa propia o por qué tiene que dejar su lugar actual. Necesita un lugar temporal donde quedarse mientras resuelve su situación”, escribe una usuaria en Reddit frente a la pregunta “¿cuáles son las señales de que alguien es hobosexual?”.
Qué significa ser hobosexual, el fenómeno que pone el amor y la vivienda en la misma ecuación
Son personas que buscan vincularse para tener un lugar donde vivir, sin intención de establecer una conexión emocional genuina