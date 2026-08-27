Qué significa ser hobosexual, el fenómeno que pone el amor y la vivienda en la misma ecuación

El término, aunque suena a neologismo y se popularizó en el último tiempo, existe desde hace décadas. Actualmente el Urban Dictionary define la hobosexualidad como “personas que se meten en relaciones para tener un lugar donde vivir”, pero el fenómeno en sí es documentado desde finales de los años 70 y principios de los 80, según se recoge en el libro The Language of Singles Bars. Allí, sin hacer uso de la palabra ‘hobosexual’, el autor, Thomas E. Murray, describe un número creciente de personas sin hogar que comenzaron a buscar a personas solteras vulnerables en bares y discotecas con el motivo de conseguir vivienda.

Manya Wakefield, investigadora especialista en trauma coercitivo, señala que estas personas no tienen como objetivo establecer una conexión emocional genuina. “Observo esta dinámica con una frecuencia sorprendente, y el daño que provoca suele subestimarse sistemáticamente, tanto por quienes la viven como por la sociedad en general, que tiende a verla como un simple inconveniente en las citas y no como la forma de explotación que realmente es”, describe.