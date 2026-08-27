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Qué significa ser hobosexual, el fenómeno que pone el amor y la vivienda en la misma ecuación

Son personas que buscan vincularse para tener un lugar donde vivir, sin intención de establecer una conexión emocional genuina

“Te cuenta una historia para dar lástima (que puede ser verdad) y explicar por qué no tiene casa propia o por qué tiene que dejar su lugar actual. Necesita un lugar temporal donde quedarse mientras resuelve su situación”, escribe una usuaria en Reddit frente a la pregunta “¿cuáles son las señales de que alguien es hobosexual?”.

El término, aunque suena a neologismo y se popularizó en el último tiempo, existe desde hace décadas. Actualmente el Urban Dictionary define la hobosexualidad como “personas que se meten en relaciones para tener un lugar donde vivir”, pero el fenómeno en sí es documentado desde finales de los años 70 y principios de los 80, según se recoge en el libro The Language of Singles Bars. Allí, sin hacer uso de la palabra ‘hobosexual’, el autor, Thomas E. Murray, describe un número creciente de personas sin hogar que comenzaron a buscar a personas solteras vulnerables en bares y discotecas con el motivo de conseguir vivienda.

Manya Wakefield, investigadora especialista en trauma coercitivo, señala que estas personas no tienen como objetivo establecer una conexión emocional genuina. “Observo esta dinámica con una frecuencia sorprendente, y el daño que provoca suele subestimarse sistemáticamente, tanto por quienes la viven como por la sociedad en general, que tiende a verla como un simple inconveniente en las citas y no como la forma de explotación que realmente es”, describe.

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Para Wakefield, se trata de individuos que generan activamente una situación de dependencia dentro de la relación, valiéndose del encanto, el bombardeo amoroso (love bombing), el intercambio de favores sexuales y la manipulación emocional para asegurarse el acceso a la vivienda, los ingresos y el trabajo doméstico de su pareja, mientras ofrecen lo mínimo posible a cambio. Identificar el patrón a tiempo, asegura, es la medida de protección más eficaz.

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