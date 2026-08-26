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Eclipse lunar en Argentina: horarios y tres rituales que propone la tradición

La noche del jueves 27 y madrugada del viernes 28, Argentina podrá observar un eclipse lunar parcial profundo. El momento máximo será a la 1:13, cuando el 93% de la Luna quede en la sombra terrestre.

La noche de este jueves tendrá un espectáculo astronómico para mirar al cielo: un eclipse lunar parcial profundo podrá observarse desde todo el territorio argentino, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. El fenómeno comenzará durante la noche del 27 de agosto y alcanzará su punto máximo durante la madrugada del viernes 28.

Aunque no será técnicamente un eclipse total, estará muy cerca de serlo. Durante el máximo, cerca del 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra que proyecta la Tierra.

El fenómeno comenzará a las 22:24 del jueves, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Esta primera etapa será tenue y puede resultar difícil de distinguir. A las 23:34 comenzará la fase parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra empiece a cubrir progresivamente la superficie lunar.

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El momento central llegará a la 1:13 del viernes 28. Allí se producirá el máximo del eclipse y la Luna quedará prácticamente cubierta por la sombra terrestre, con apenas una pequeña porción iluminada.

La fase parcial terminará a las 2:52, mientras que el eclipse finalizará completamente a las 4:02.

Tres rituales simbólicos para el eclipse lunar

Más allá del fenómeno astronómico, el eclipse también suele ser asociado con distintos rituales y prácticas simbólicas vinculadas con la renovación, el cierre de ciclos y los deseos personales. No tienen respaldo científico, pero forman parte de las tradiciones que algunas personas eligen realizar durante estos eventos.

El ritual del laurel requiere tres hojas secas, un recipiente resistente al calor, una hoja de papel y una lapicera. Primero se escribe una intención económica concreta y positiva y luego se colocan las hojas encima. El conjunto puede quedar cerca de una ventana durante el eclipse y, una vez terminado, el laurel puede guardarse en la billetera o en un lugar relacionado con el trabajo. No es necesario quemarlo.

El ritual de las monedas y la canela se prepara con tres monedas, un pequeño recipiente y una pizca de canela. Las monedas se colocan dentro del recipiente y se espolvorea una pequeña cantidad de la especia sobre ellas. Durante unos minutos se visualiza una meta financiera específica, como conseguir trabajo, aumentar los ingresos, ahorrar o terminar de pagar una deuda. Después, las monedas pueden guardarse juntas en la billetera o dejarse a la vista en el hogar.

El ritual del vaso de agua apunta simbólicamente a dejar atrás aquello que genera preocupación antes de plantear nuevos objetivos. Se necesita un vaso con agua, una pizca de sal y un papel pequeño en el que se escribe aquello que se quiere soltar en relación con el dinero: miedo a no llegar a fin de mes, gastos impulsivos, desorganización o pensamientos negativos.

El papel se coloca debajo del vaso durante el eclipse. Al finalizar, se rompe y se desecha, mientras que el agua puede tirarse por el desagüe como parte del cierre simbólico.

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