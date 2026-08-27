Día de la Radiodifusión: cómo arrancó todo

Con un equipo transmisor instalado sobre la terraza del Teatro Coliseo, lograron emitir en vivo la ópera Parsifal, del compositor alemán Richard Wagner. La programación comenzó alrededor de las 21 y Susini fue el encargado de presentar la función ante los escasos receptores disponibles.

Quiénes fueron “Los locos de la azotea”

Los cuatro protagonistas fueron conocidos posteriormente como “Los locos de la azotea”, un apodo relacionado con las pruebas que realizaban sobre los techos de los edificios para instalar antenas y experimentar con los rudimentarios equipos de transmisión.

La radiofonía se encontraba todavía en una etapa experimental. Los receptores eran escasos, la calidad del sonido resultaba limitada y la señal alcanzaba a menos de un centenar de oyentes. Sin embargo, la emisión tenía una característica que la convirtió en un hito: contó con una programación organizada y fue transmitida con continuidad.

El entusiasmo generado por la experiencia permitió que las emisiones continuaran durante las jornadas siguientes. Entre las obras que se difundieron se encontraban Aída y Rigoletto, de Giuseppe Verdi; Iris, de Pietro Mascagni, y Manon, de Jules Massenet.

De aquellas pruebas surgió Radio Argentina, considerada la primera emisora con transmisiones regulares del país y una de las pioneras de la radiodifusión en español. Argentina quedó así ubicada entre las primeras naciones del mundo en desarrollar una programación radiofónica estable.

Por qué se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina

La elección del 27 de agosto busca rendir homenaje a aquella transmisión de 1920 y a sus protagonistas. Con el paso de las décadas, la radio se convirtió en un elemento central de la vida cotidiana y sumó noticias, música, deportes, radioteatros, humor y programas de entretenimiento.

En 1968, la Sociedad Argentina de Locutores organizó un reconocimiento en el Teatro Coliseo y colocó una placa conmemorativa para recordar a los cuatro pioneros. Dos años después, en 1970, el Poder Ejecutivo Nacional estableció oficialmente el Día de la Radiodifusión Argentina.

La celebración nacional no debe confundirse con el Día Mundial de la Radio, que se conmemora cada 13 de febrero. Mientras esa fecha tiene alcance internacional, el 27 de agosto está directamente relacionado con el nacimiento de la radiofonía argentina.

Desde aquella primera emisión, la radio atravesó diferentes transformaciones. Pasó de los receptores de válvulas a los equipos portátiles, incorporó la frecuencia modulada y luego avanzó hacia las transmisiones digitales, las aplicaciones, los contenidos por internet y los podcasts.

A pesar de los cambios tecnológicos y de la aparición de nuevos formatos audiovisuales, la radio mantiene su presencia como medio de información, entretenimiento y compañía. Su capacidad para adaptarse explica por qué, 106 años después de la noche de “Los locos de la azotea”, continúa ocupando un lugar destacado en la cultura argentina.

Los datos principales de la primera transmisión argentina