Cómo destapar las cañerías de la cocina

Paso a paso para aplicarlo:
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Si la pileta está llena, retira el exceso de agua con un recipiente.
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Introduce media taza de bicarbonato de sodio directamente por la rejilla del desagüe.
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Vierte una taza de vinagre blanco. Verás que inmediatamente comenzará una reacción efervescente con espuma.
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Tapa la boca de la cañería con un tapón o trapo para que la presión de la efervescencia actúe hacia abajo.
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Una vez pasados unos 20 o 30 minutos, vierte un litro de agua hirviendo para arrastrar todos los residuos desprendidos.
Las cañerías suelen taparse con restos de alimentos.
Si no tienes vinagre o el atasco se debe a acumulación de grasa pesada, existen dos alternativas naturales muy efectivas:
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Sal gruesa y bicarbonato: solo tienes que mezclar media taza de sal gruesa con media taza de bicarbonato de sodio. Vierte la mezcla por el desagüe, déjala reposar durante al menos una hora (o toda la noche) y luego enjuaga con abundante agua hirviendo. La sal actúa como un abrasivo natural que arrastra los restos pegados.
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Jugo de limón: sirve para atascos leves que también generan malos olores, sustituye el vinagre por una taza de jugo de limón recién exprimido junto al bicarbonato. El ácido cítrico corta la grasa y deja un aroma fresco.
En el baño, los restos de jabón o incluso los pelos tapan las cañerías.
¿Cómo prevenir que las cañerías se tapen?
Para evitar tener que destapar las cañerías con frecuencia, lo mejor es evitar que los restos de comida, pelos o sedimentos caigan por el desagüe. El aceite vegetal o la grasa animal se solidifican dentro de las tuberías creando tapones duros.
Te aconsejamos verter una pava de agua hirviendo una vez por semana para disolver pequeños sedimentos de jabón o grasa antes de que se conviertan en un problema mayor.