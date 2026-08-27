Por suerte, existen soluciones naturales, ecológicas y económicas que permiten destapar las cañerías de forma efectiva utilizando ingredientes que ya tienes en casa.

¿Cómo destapar las cañerías de la cocina y del baño?

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco es el remedio casero más popular y efervescente contra los atascos orgánicos. Esta reacción química natural ablanda la acumulación de grasa, restos de comida y jabón adheridos a las paredes de los caños.