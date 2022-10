Se hizo el muerto durante un año y lo contrataron para una serie

"Al principio no me lo creí, pero me hicieron volar a California. Resultó que Mario Van Peebles era el director de ese episodio, así que además de conseguir el papel en la serie, también pude conocerlo, lo que fue genial", agregó.

Quién es el hombre que sabe “hacerse el muerto”

Oriundo de Elizabethtown, a unos 45 kilómetros al sur de Louisville, Nalley es casi una celebridad en TikTok, donde su cuenta @living_dead_josh ya tiene más de 120 mil seguidores.

Desde esa plataforma, este gerente de restaurante de 42 años realizó publicaciones diarias con el objetivo de conseguir el papel de una "persona no viva" en una "película o programa de televisión".

Así, Nalley se grabó en lugares siempre diferentes, aunque sus posturas rara vez variaron. La mayoría de ellas lo muestran boca abajo, sobre la nieve, la tierra, el pasto o las rocas, en la orilla de un río, en un jardín o en un parque.

En otras ocasiones, Nalley cambió su pose de "hombre muerto" y se mostró desplomado contra una pared de ladrillos o al pie de unas escaleras.

El reconocido tiktoker suele contar con la ayuda de sus amigos, que en una oportunidad incluyeron a unas cabras. En otros videos, en tanto, sus propios perros también aparecen como protagonistas.

"Me di cuenta de que es mejor tener algún tipo de movimiento en los videos para que no parezca una fotografía fija", reveló. "Uno de mis perros sigue sintiendo curiosidad por lo que estoy haciendo. El otro, simplemente, pasa de largo y luego se aleja", agregó.

Gracias a todo esto, Nalley fue invitado a participar de CSI, luego de que los productores del programa, situado en Los Ángeles, vieran su macabra, pero muy graciosas, serie de publicaciones.