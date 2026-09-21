Tres recetas fáciles para sumar a la dieta y cuidar la alimentación

1. Jugo verde de repollo, limón y pepino

Esta combinación reúne tres ingredientes frescos y fáciles de conseguir. Para prepararla se necesita medio repollo, el jugo de un limón y medio pepino.

Hay que lavar correctamente los ingredientes, cortarlos y colocarlos en la licuadora junto con un vaso de agua fría. Se procesa hasta obtener una preparación homogénea y, si se desea una consistencia más líquida, se puede agregar un poco más de agua. También es posible sumar menta fresca o un pequeño trozo de jengibre para darle más sabor.

2. Jugo verde de espinaca, manzana y pepino

Otra de las recetas fáciles para preparar en casa combina medio atado de espinaca, medio pepino y una manzana verde.

Primero hay que lavar las verduras y retirar las semillas de la manzana. Luego se colocan todos los ingredientes en la licuadora junto con un vaso de agua fría y se procesa hasta conseguir una mezcla uniforme. Para obtener una bebida más liviana se puede incorporar más agua.

La combinación permite sumar vegetales de hoja verde y fruta en una sola preparación, aunque su consumo debe formar parte de una alimentación variada y equilibrada.

3. Jugo verde de espinaca, apio y limón

La tercera alternativa lleva medio atado de espinaca, un tallo de apio, el jugo de un limón y un vaso de agua.

Para prepararlo, se deben lavar las espinacas y el apio, colocarlos en la licuadora y procesarlos con el agua. Una vez obtenida la mezcla, se agrega el jugo de limón y se vuelve a licuar durante unos segundos.

Los ingredientes aportan distintos nutrientes y permiten preparar una bebida fresca para acompañar las comidas o incorporar dentro de una alimentación saludable.

¿Los jugos verdes ayudan a bajar de peso?

Los jugos verdes pueden ser una herramienta para sumar frutas y verduras a la dieta, pero no deberían considerarse una fórmula rápida para adelgazar. La fibra tiene un papel importante en la sensación de saciedad y en el funcionamiento intestinal, por lo que conservarla al preparar estas bebidas resulta relevante.

En este sentido, la recomendación de Verónica Franceschini de preferir los alimentos licuados y no colarlos apunta justamente a conservar la fibra presente en las frutas y verduras.

Las bebidas verdes pueden complementar una alimentación saludable, pero por sí solas no producen una pérdida de peso significativa ni "eliminan toxinas" de manera milagrosa. Para bajar de peso de forma saludable es necesario considerar el conjunto de la alimentación, la actividad física y los hábitos cotidianos.