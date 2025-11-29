Receta de papas asadas con ajo dorado y aromático

1 kg de papas o papines.

4 dientes de ajo.

3 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de sal.

½ cucharadita de pimienta.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de orégano.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá bien las papas y cortalas en gajos medianos. Podés dejarlas con cáscara para más sabor y textura. Pueden ser papines tambien.

2. Pelá los dientes de ajo y picalos bien chiquitos o aplastalós para que liberen todo su aroma.

3. En un bowl, mezclá el aceite con el ajo, la sal, la pimienta, el pimentón y el orégano.

4. Sumá las papas al bowl y mezclá hasta que queden bien cubiertas con el aderezo.

5. Colocá las papas en una bandeja para horno formando una sola capa, sin encimar.

6. Llevá al horno precalentado a 200 °C y cociná entre 35 y 40 minutos, girándolas a mitad de cocción para que doren parejo.

7. Retiralas cuando estén bien doradas y crocantes. Servilas calientes.

Las papas asadas quedan más crujientes si las dejás reposar 10 minutos en agua fría antes de condimentarlas. Para conservarlas, guardalas en un recipiente hermético en la heladera hasta tres días y recalentá en horno fuerte para recuperar la crocancia. También podés freezarlas ya cocidas para tenerlas listas en cualquier momento. ¡Una delicia!.