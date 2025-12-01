La planta que espanta a las garrapatas del hogar

Eucalipto, la planta que sirve para ahuyentar a las garrapatas en casa

El eucalipto es la planta que puedes utilizar para decirle adiós a las garrapatas en tu casa. Principalmente, este es un remedio casero efectivo debido a compuestos como el cineol, que hace que los parásitos no puedan aguantar el aroma del ejemplar.

Para demostrar su efectividad, lo cierto es que esta planta puede ser utilizada de varias maneras: colgando las hojas en casa (especialmente donde duermen mascotas, pero supervisando que no se las coman) o utilizando aceite de eucalipto diluido en agua para rociar en zonas de riesgo y alfombras.

El eucalipto es efectivo como repelente, pero no erradica las infestaciones por completo. Es una buena herramienta de prevención y control complementario aunque, si el problema no se soluciona con la planta, deberás contactarte con un especialista.

Ya lo sabes, si quieres evitar la presencia de las garrapatas en tu casa, será mejor que recurras a la planta de eucalipto. Su fuerte olor te ayudará a ahuyentarlas.

Los riesgos de la presencia de garrapatas en casa

La presencia de garrapatas en casa representa un riesgo significativo para la salud de humanos y mascotas, ya que pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme, anaplasmosis, ehrlichiosis, babesiosis y fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Los síntomas pueden variar desde erupciones cutáneas hasta problemas neurológicos graves. Algunas enfermedades transmitidas por garrapatas pueden afectar el corazón y el sistema nervioso si no se tratan a tiempo.