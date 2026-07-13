Por qué los expertos en jardinería recomiendan poner azúcar en la lengua de suegra

Además, si la vida bacteriana sana se activa, la tierra puede volverse más suelta y aireada, un factor crucial para la Sansevieria, que detesta el suelo apelmazado y la humedad estancada.

Muchos aficionados afirman que tras aplicar el endulzante, las hojas lucen más erguidas y con un verde más intenso, aunque esto responde más a observaciones domésticas que a estudios respaldados.

Los expertos en jardinería, sin embargo advierten que el azúcar de mesa (sacarosa) es un compuesto complejo que las plantas no absorben de forma directa, ya que ellas fabrican su propia glucosa mediante la fotosíntesis.

Cómo aplicar el truco de forma segura

Los jardineros sugieren hacerlo con extrema moderación para evitar daños irreversibles. Se debe usar apenas una cucharadita de azúcar blanca o mascabo. Luego espolvorear bien cerca del borde de la maceta manteniéndola alejada de la base de la planta.

Después humedecer la zona con poca agua para que se disuelva gradualmente. La frecuencia debe ser como máximo una vez al mes.