El supermercado digital crece tres veces más rápido que el físico: los datos que marcan la tendencia

La diferencia no es solo en facturación. También se refleja en las cantidades. Mientras las unidades vendidas en supermercados y farmacias físicas cayeron un 5% en el período analizado, las operaciones digitales de esos mismos canales crecieron un 8%. Al incorporar las plataformas digitales, el avance en unidades llegó al 36%. En otras palabras: la gente compra menos en el super de siempre y más desde la aplicación.

"El e-commerce empieza a ocupar un lugar cada vez más estratégico dentro del canal moderno", señaló Damián Graziano, director comercial de NIQ para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. El ejecutivo explicó que el fenómeno no responde únicamente al desempeño de las tiendas virtuales de los grandes supermercados y farmacias, sino también al avance de las plataformas digitales que amplían el alcance de las ventas y modifican la dinámica promocional.

Los números que muestran hacia dónde va el consumo

La participación del canal online en las ventas de alimentos en supermercados y farmacias pasó del 1,8% en años anteriores al 2% en 2026. Pero al considerar todo el ecosistema digital, el salto es más notable: del 3,4% en 2024 al 4,1% en 2025 y al 5,3% en lo que va de este año. Una curva ascendente que no muestra señales de frenarse.

Dentro de las plataformas digitales, los artículos de almacén son el segmento más importante, aunque los lácteos también muestran un crecimiento significativo. Entre los productos con mayor presencia en el canal digital aparecen leches larga vida, yogures, galletitas dulces, conservas de pescado, pastas secas, aceites, panificados y quesos blancos. Un carrito de compras bastante completo que, cada vez más, se llena desde una pantalla.

Las promociones también tienen un rol central en este ecosistema. En las aplicaciones de entrega rápida representan el 36% de las ventas, por encima del 28% que registran los supermercados y farmacias físicos y del 26% de sus propios canales online. La oferta, el descuento y la cuota siguen siendo los grandes motores de la decisión de compra, ahora también en el mundo digital.

Limpieza y cuidado personal, en la misma dirección

La tendencia se replica en los productos de limpieza, perfumería y cuidado personal. En esta categoría, la facturación creció un 20% en supermercados y farmacias físicos, un 26% en sus tiendas online y un 58% al sumar las plataformas digitales. En unidades, las ventas totales cayeron un 1%, se mantuvieron estables en los canales online de supermercados y farmacias, pero crecieron un 33% en el conjunto del comercio digital.

La participación online dentro de esta categoría llegó al 6,4% en 2026 al incluir las plataformas, frente al 5,6% de 2025 y el 4,8% de 2024. Papel higiénico, detergentes líquidos, champú, tratamientos capilares, desodorantes, rollos de cocina y jabones de tocador encabezan la lista de productos que los argentinos cada vez más prefieren recibir en la puerta de su casa antes que buscar en una góndola.

El informe concluye que las plataformas exclusivamente digitales se convirtieron en uno de los principales motores del crecimiento del e-commerce y ampliaron las oportunidades para las categorías de consumo masivo, en un mercado donde el canal físico sigue siendo mayoritario pero pierde terreno mes a mes.