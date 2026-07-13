Las Panteras jugarán en el Cantoni: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

El torneo servirá como preparación para los próximos compromisos internacionales de los tres equipos y promete tres jornadas con partidos de alto nivel, consolidando una vez más a la provincia como una de las sedes más importantes del deporte argentino.

Para el seleccionado dirigido por Argentina, la competencia representa una nueva oportunidad para seguir afianzando su crecimiento deportivo frente a rivales de jerarquía continental, con el respaldo del público sanjuanino que históricamente acompañó cada presentación en el Aldo Cantoni.