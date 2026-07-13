El Estadio Aldo Cantoni volverá a vestirse de celeste y blanco. Del jueves 16 al sábado 18 de julio, San Juan será escenario del Triangular Internacional de Vóley 2026, un certamen que tendrá como protagonistas a Las Panteras, junto a las selecciones de Chile y Venezuela.
Las Panteras jugarán en el Cantoni: fechas, entradas y todo lo que hay que saber
San Juan volverá a recibir al seleccionado argentino femenino de vóley. Del 16 al 18 de julio, Las Panteras disputarán un Triangular Internacional frente a Chile y Venezuela en el Estadio Aldo Cantoni, en un evento que reunirá a tres selecciones sudamericanas y reafirma a la provincia como una plaza clave para el deporte de alto nivel.