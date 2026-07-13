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Las Panteras jugarán en el Cantoni: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

San Juan volverá a recibir al seleccionado argentino femenino de vóley. Del 16 al 18 de julio, Las Panteras disputarán un Triangular Internacional frente a Chile y Venezuela en el Estadio Aldo Cantoni, en un evento que reunirá a tres selecciones sudamericanas y reafirma a la provincia como una plaza clave para el deporte de alto nivel.

El Estadio Aldo Cantoni volverá a vestirse de celeste y blanco. Del jueves 16 al sábado 18 de julio, San Juan será escenario del Triangular Internacional de Vóley 2026, un certamen que tendrá como protagonistas a Las Panteras, junto a las selecciones de Chile y Venezuela.

El torneo servirá como preparación para los próximos compromisos internacionales de los tres equipos y promete tres jornadas con partidos de alto nivel, consolidando una vez más a la provincia como una de las sedes más importantes del deporte argentino.

Para el seleccionado dirigido por Argentina, la competencia representa una nueva oportunidad para seguir afianzando su crecimiento deportivo frente a rivales de jerarquía continental, con el respaldo del público sanjuanino que históricamente acompañó cada presentación en el Aldo Cantoni.

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El fixture del Triangular Internacional

El calendario del certamen será el siguiente:

  • Jueves 16 de julio - 21:00: Argentina vs. Venezuela.
  • Viernes 17 de julio - 21:00: Venezuela vs. Chile.
  • Sábado 18 de julio - 21:00: Argentina vs. Chile.

Entradas y abonos

Los tickets ya se encuentran disponibles con los siguientes valores:

Popular

  • Abono por los tres días: $20.000
  • Entrada por jornada: $12.000

Platea

  • Abono por los tres días: $30.000
  • Entrada por jornada: $15.000

Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, en los clubes afiliados de toda la provincia y también en el Estadio Aldo Cantoni durante los días de competencia, desde las 18.

Con este torneo, San Juan vuelve a posicionarse en el calendario deportivo internacional, recibiendo a tres seleccionados sudamericanos y ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de primer nivel en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

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