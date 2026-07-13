Las vacaciones de invierno modifican la rutina de miles de familias sanjuaninas. Con los chicos más tiempo en casa, aumentan las horas de uso de la calefacción, la iluminación y los electrodomésticos, lo que suele reflejarse en un mayor consumo de electricidad. Frente a este escenario, Naturgy San Juan presentó una campaña con recomendaciones para promover un uso más eficiente de la energía sin resignar comodidad.
Vacaciones de invierno: los consejos de Naturgy para reducir el consumo eléctrico en casa
Con las vacaciones de invierno y los chicos más tiempo en casa, Naturgy San Juan presentó una campaña de concientización para promover el uso eficiente de la energía. La iniciativa incluye recomendaciones para reducir el consumo eléctrico, prevenir accidentes domésticos y cuidar la economía familiar sin resignar confort.