"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Naturgy

Vacaciones de invierno: los consejos de Naturgy para reducir el consumo eléctrico en casa

Con las vacaciones de invierno y los chicos más tiempo en casa, Naturgy San Juan presentó una campaña de concientización para promover el uso eficiente de la energía. La iniciativa incluye recomendaciones para reducir el consumo eléctrico, prevenir accidentes domésticos y cuidar la economía familiar sin resignar confort.

Las vacaciones de invierno modifican la rutina de miles de familias sanjuaninas. Con los chicos más tiempo en casa, aumentan las horas de uso de la calefacción, la iluminación y los electrodomésticos, lo que suele reflejarse en un mayor consumo de electricidad. Frente a este escenario, Naturgy San Juan presentó una campaña con recomendaciones para promover un uso más eficiente de la energía sin resignar comodidad.

La propuesta tiene como objetivo incentivar hábitos cotidianos que permitan disminuir el consumo eléctrico y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del ambiente. Como parte de la iniciativa, la distribuidora incorporó a "Lumi", un personaje con forma de lamparita que protagonizará contenidos educativos en las redes sociales de la empresa para acercar consejos de manera sencilla tanto a adultos como a niños.

Desde la compañía explicaron que pequeñas acciones realizadas todos los días pueden generar un ahorro importante. Entre ellas, recomendaron aprovechar al máximo la luz natural durante las horas diurnas y apagar las luces de aquellos ambientes que no estén siendo utilizados.

Te puede interesar...

También aconsejaron ventilar la vivienda durante períodos breves, de entre cinco y diez minutos, para renovar el aire sin enfriar excesivamente las paredes, lo que permite mantener una temperatura confortable utilizando menos energía.

Otra de las recomendaciones está vinculada al uso de los electrodomésticos. En el caso del horno eléctrico, señalaron que evitar abrir la puerta constantemente durante la cocción ayuda a conservar el calor y reduce el consumo. Además, sugirieron apagar el equipo unos minutos antes de finalizar la preparación para aprovechar el calor residual

La campaña también pone el foco en la seguridad eléctrica dentro del hogar, especialmente durante el receso escolar, cuando los niños permanecen más tiempo en sus casas. En ese sentido, Naturgy recordó que los menores no deben manipular enchufes, cables ni conexiones eléctricas y que cualquier intervención sobre las instalaciones debe quedar exclusivamente en manos de los adultos.

Desde la distribuidora destacaron que el uso responsable de la energía no solo permite disminuir el monto de las facturas, sino que también contribuye al cuidado del ambiente y a la prevención de accidentes domésticos, promoviendo hogares más seguros y eficientes durante las vacaciones de invierno.

Temas

Te puede interesar