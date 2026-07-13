Vacaciones de invierno: los consejos de Naturgy para reducir el consumo eléctrico en casa

También aconsejaron ventilar la vivienda durante períodos breves, de entre cinco y diez minutos, para renovar el aire sin enfriar excesivamente las paredes, lo que permite mantener una temperatura confortable utilizando menos energía.

Otra de las recomendaciones está vinculada al uso de los electrodomésticos. En el caso del horno eléctrico, señalaron que evitar abrir la puerta constantemente durante la cocción ayuda a conservar el calor y reduce el consumo. Además, sugirieron apagar el equipo unos minutos antes de finalizar la preparación para aprovechar el calor residual

La campaña también pone el foco en la seguridad eléctrica dentro del hogar, especialmente durante el receso escolar, cuando los niños permanecen más tiempo en sus casas. En ese sentido, Naturgy recordó que los menores no deben manipular enchufes, cables ni conexiones eléctricas y que cualquier intervención sobre las instalaciones debe quedar exclusivamente en manos de los adultos.

Desde la distribuidora destacaron que el uso responsable de la energía no solo permite disminuir el monto de las facturas, sino que también contribuye al cuidado del ambiente y a la prevención de accidentes domésticos, promoviendo hogares más seguros y eficientes durante las vacaciones de invierno.