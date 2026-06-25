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Pan de banana, una opción deliciosa para tu merienda ¡lista en pocos pasos!

Aprovechá esas bananas maduras y convertilas en un budín casero, perfecto para acompañar el desayuno o la merienda de forma rápida.

El pan de banana es una de esas preparaciones caseras que conquistan por su aroma, su textura húmeda y su facilidad de elaboración. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar bananas maduras y transformarlas en un budín delicioso, perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o una pausa durante el día.

Gracias a su sabor suave y a la dulzura natural de la fruta, el pan de banana se ha convertido en un clásico de la cocina hogareña. Además, admite múltiples variantes con frutos secos, chips de chocolate o especias, adaptándose a los gustos de cada familia. ¡Manos a la obra!

3 bananas maduras

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2 huevos

2 huevos

100 g de azúcar

100 g de azúcar

80 ml de aceite neutro

80 ml de aceite neutro

250 g de harina leudante

250 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 pizca de sal

50 g de nueces picadas (opcional)

50 g de nueces picadas (opcional)

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.

Pisar las bananas maduras hasta obtener un puré. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite neutro y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

Incorporar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Añadir las nueces picadas si se desea.

Verter la mezcla en la budinera y alisar la superficie.

Hornear durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez frío o tibio.

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