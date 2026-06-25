Pan de banana, una opción deliciosa para tu merienda ¡lista en pocos pasos!

2 huevos

2 huevos

100 g de azúcar

100 g de azúcar

80 ml de aceite neutro

80 ml de aceite neutro

250 g de harina leudante

250 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 pizca de sal

50 g de nueces picadas (opcional)

50 g de nueces picadas (opcional)

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.

Pisar las bananas maduras hasta obtener un puré. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite neutro y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

Incorporar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Añadir las nueces picadas si se desea.

Verter la mezcla en la budinera y alisar la superficie.

Hornear durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez frío o tibio.