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Imputaron a dos hombres por realizar disparos con armas de fuego en Caucete

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Rural N°1 tras un aviso de Gendarmería Nacional. Secuestraron cuatro armas largas y más de 400 municiones de distintos calibres.

Dos hombres fueron imputados este viernes por la presunta comisión de la contravención de "Disparos y Explosiones Peligrosas con arma de fuego", luego de ser sorprendidos efectuando disparos a campo abierto en una zona rural del departamento Caucete.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30, sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 195, antes del Control Forestal.

La intervención se originó a partir de un aviso de efectivos de Gendarmería Nacional que realizaban un operativo de control en el lugar y escucharon varias detonaciones provenientes del interior de un campo cercano.

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Al arribar al sector junto a personal de la Unidad Rural N°1, los uniformados encontraron a dos hombres mayores de edad y a un menor —hijo de uno de ellos— realizando disparos con armas de fuego sin las medidas de seguridad correspondientes.

Durante el procedimiento fueron secuestradas cuatro armas largas con mira telescópica: una carabina calibre .22 CZ modelo 452-2E, un fusil calibre 30-06 Remington modelo 700, un fusil calibre .308 CZ modelo 550 y un fusil calibre .308 Howa modelo 1500.

Además, los efectivos incautaron un importante arsenal de municiones, compuesto por más de 400 cartuchos de distintos calibres, entre ellos .308, 30-06 Remington y .22, además de vainas servidas, un soporte para calibrar y cuatro estuches destinados al transporte de las armas.

La causa quedó bajo las directivas de la jueza de Paz de Caucete, Dra. Salvá, quien ordenó que se cumplimentaran los requisitos legales correspondientes a la contravención y dispuso el secuestro de todas las armas y municiones, las cuales quedaron depositadas en la Unidad Rural N°1 mientras continúa la investigación.

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