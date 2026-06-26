Imputaron a dos hombres por realizar disparos con armas de fuego en Caucete

Al arribar al sector junto a personal de la Unidad Rural N°1, los uniformados encontraron a dos hombres mayores de edad y a un menor —hijo de uno de ellos— realizando disparos con armas de fuego sin las medidas de seguridad correspondientes.

Durante el procedimiento fueron secuestradas cuatro armas largas con mira telescópica: una carabina calibre .22 CZ modelo 452-2E, un fusil calibre 30-06 Remington modelo 700, un fusil calibre .308 CZ modelo 550 y un fusil calibre .308 Howa modelo 1500.

Además, los efectivos incautaron un importante arsenal de municiones, compuesto por más de 400 cartuchos de distintos calibres, entre ellos .308, 30-06 Remington y .22, además de vainas servidas, un soporte para calibrar y cuatro estuches destinados al transporte de las armas.

La causa quedó bajo las directivas de la jueza de Paz de Caucete, Dra. Salvá, quien ordenó que se cumplimentaran los requisitos legales correspondientes a la contravención y dispuso el secuestro de todas las armas y municiones, las cuales quedaron depositadas en la Unidad Rural N°1 mientras continúa la investigación.