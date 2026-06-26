Terremotos en Venezuela: confirmaron 920 muertos y 3.360 heridos

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) June 25, 2026

La última cifra oficial de personas fallecidas por los movimientos telúricos casi duplica las 589 informadas por la mañana. Rodríguez dijo que se registraron 302 eventos sísmicos desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente.

“Por favor no bajen a La Guaira”, pidió Rodríguez en su alocución transmitida por la televisión pública venezolana. “Entendemos la masiva intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos”, explicó Rodríguez.

“El mejor apoyo es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar a los pacientes y para que los cuerpos de rescate puedan hacer mejor su labor”, concluyó.

Delcy Rodríguez anuncia la militarización de La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos terremotos y declarado "zona de desastre".

La medida excepcional responde a la "necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y coordinar de manera eficiente las labores de contingencia humanitaria en el litoral guaireño", donde se registran los mayores daños estructurales y colapsos de edificaciones, informó el diario El Universal y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con el despliegue de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ejecutivo nacional busca asegurar el resguardo de las zonas civiles siniestradas, evitar incidentes de orden público y facilitar el libre tránsito de las unidades de rescate, Protección Civil y Bomberos que ejecutan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Por otro lado, Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.

Saqueos en La Guaira

Decenas de personas asaltaron el jueves varios comercios destruidos por dos terremotos ocurridos en la localidad venezolana de La Guaira, en los que se sucedieron en las últimas horas unas 138 réplicas.

Mientras rescatistas, bomberos y funcionarios de seguridad continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, decenas de personas irrumpieron en comercios parcialmente destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos, reportó el diario El Nacional y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La Guaira ha sido señalada por las autoridades como una de las áreas más golpeadas por la catástrofe. Diversos edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

Ayuda internacional para Venezuela

La emergencia movilizó tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional. Por un lado, diversas organizaciones civiles y empresariales han activado campañas de recolección de insumos para los damnificados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció la ayuda de Washington. “Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al maravilloso pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de víctimas mortales”, escribió en Truth Social y añadió que su país se encuentra “listo, dispuesto y capacitado para ayudar” a la nación sudamericana en medio de la emergencia.

Su gobierno anunció la asignación de 150 millones de dólares para financiar las labores de asistencia humanitaria en Venezuela y dispuso el despliegue inmediato de brigadas de rescate e ingenieros para apoyar en las zonas de desastre.

El papa León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria a Venezuela, apenas conocida la noticia de los sismos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío inmediato a Venezuela de un equipo de 85 socorristas “especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas”.

Del mismo modo, el Gobierno español ofreció 54 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las labores de rescate, informó el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil se encuentran coordinando acciones junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de brindar "la asistencia que requiera" el país vecino.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció el jueves que está “completamente movilizada” para apoyar al pueblo de Venezuela.

Asimismo, la Unión Europea puso en marcha un operativo de asistencia internacional para apoyar al país sudamericano.

El Grupo del Banco Mundial informó que está en contacto con las autoridades venezolanas y evaluando la mejor manera de apoyar al país tras dos potentes terremotos.

La institución financiera multilateral dijo que está dispuesta a colaborar con el gobierno y a brindar asistencia, incluyendo apoyo técnico y coordinación con socios internacionales que responden al desastre.