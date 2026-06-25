Cómo quitar las manchas de aceite de la ropa

Estamos hablando de una solución que brinda muy buenos resultado, que deja felices a las personas que la han probado.

Este truco casero es más que efectivo y que es recomendado por el sitio cleanipedia, portal que se dedica a brindar consejos de limpieza del hogar y la ropa.

En este artículo, los expertos en manchas de todo tipo, dieron en la tecla en dar a conocer la mejor fórmula para limpiar las manchas de aceite de la ropa.

Cómo limpiar las manchas de aceite de la ropa

Los especialistas de clinipedia recomiendan seguir primero estos tips:

Proceder lo antes posible ante la presencia de aceite en la ropa , con el objetivo de que se termine de asentar del todo y ya sea muy tarde. Es pecado dejar la mancha de un día para el otro y después intentar removerla.

en la , con el objetivo de que se termine de asentar del todo y ya sea muy tarde. Es pecado dejar la mancha de un día para el otro y después intentar removerla. Con una servilleta de papel, presionar suavemente sobre la mancha de aceite , para quitar el excedente. No se recomienda frotar la mancha.

, para quitar el excedente. No se recomienda frotar la mancha. Lo que muchas personas hacen, es sumergir las manchas de aceite de la ropa en agua caliente. Tener cuidado con lo que recomienda la etiqueta de la prenda.

El truco casero más efectivo que ofrecen desde clinipedia para limpiar la ropa, es utilizar bicarbonato de sodio.

Así se procede para limpiar las manchas de aceite de la ropa