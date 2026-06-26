Australia y Estados Unidos avanzaron de ronda pese a resultados dispares

Por su parte, con la clasificación ya asegurada como uno de los países anfitriones, el entrenador Mauricio Pochettino decidió rotar el equipo titular de Estados Unidos para enfrentar a Turquía.

El conjunto norteamericano se adelantó rápidamente en el marcador, pero Turquía reaccionó, igualó el encuentro y se fue al descanso con ventaja. En la segunda parte, Berhalter consiguió el empate para Estados Unidos, aunque cuando el partido llegaba a su fin apareció Ayhan para darle el triunfo definitivo al seleccionado turco.

Pese a la derrota, Estados Unidos conservó el primer puesto de su grupo y ya piensa en el duelo de dieciseisavos de final, donde enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco.