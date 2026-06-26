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Australia y Estados Unidos avanzaron de ronda pese a resultados dispares

En el cierre de la primera ronda, Australia empató con Paraguay y Estados Unidos ante Turquía por 3 a 2.

Australia y Estados Unidos sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, aunque lo hicieron con desenlaces muy diferentes en la última jornada de la fase de grupos.

Los Socceroos sabían que un empate les alcanzaba para asegurar el pase a la siguiente ronda por segunda Copa Mundial consecutiva. En un encuentro de pocas emociones, ninguno de los dos equipos asumió demasiados riesgos durante la primera mitad, en la que apenas se registraron dos remates al arco, ambos del conjunto australiano.

El complemento ofreció un mayor dinamismo, con Nestory Irankunda y Jordan Bos como los futbolistas más incisivos de Australia. El empate terminó favoreciendo al conjunto oceánico, que finalizó como escolta de su grupo y ahora se medirá con el segundo del Grupo G en Dallas el próximo 3 de julio.

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Por su parte, con la clasificación ya asegurada como uno de los países anfitriones, el entrenador Mauricio Pochettino decidió rotar el equipo titular de Estados Unidos para enfrentar a Turquía.

El conjunto norteamericano se adelantó rápidamente en el marcador, pero Turquía reaccionó, igualó el encuentro y se fue al descanso con ventaja. En la segunda parte, Berhalter consiguió el empate para Estados Unidos, aunque cuando el partido llegaba a su fin apareció Ayhan para darle el triunfo definitivo al seleccionado turco.

Pese a la derrota, Estados Unidos conservó el primer puesto de su grupo y ya piensa en el duelo de dieciseisavos de final, donde enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco.

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