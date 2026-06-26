Confirmaron el procesamiento de Tapia y Toviggino por evasión en la AFA

En cuanto a Tapia quedó firme la acusación por el mismo delito, además del embargo y prohibición de salida del país que le había impuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante cuando lo procesó el 30 de marzo. En igual situación está la AFA como persona jurídica - procesada y embargada- , ya que tiene la misma representación legal que Tapia y la apelación también se declaró desierta.

Dinero en cuenta

La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara.

Sin embargo, “transcurridos los plazos legales, dichos depósitos no se verificaron”. La falta de pago de las obligaciones “no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo” Toviggino. El tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”, concluyó la resolución judicial.

Al ratificar lo resuelto por el juez Amarante, el Tribunal remarcó que la institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que " no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes". Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.

La querella de ARCA advirtió cuando presentó la denuncia que la entidad madre del fútbol argentino no depositó las obligaciones fiscales y de seguridad social “derivadas de su condición de agente de retención y/o de percepción, se recuerda, de fondos que no le eran propios”, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo pasados 30 días de los vencimientos, remarcó la sentencia.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación sobre el rol que pudieron tener en la maniobra. Se trata de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

Tapia y Toviggino son investigados además por supuesto uso de facturación falsa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero del impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por un total de $289.336.519,66. Se trata de una ampliación de denuncia que presentó ARCA y fue impulsada por la fiscalía.

Se mencionó proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.