Septiembre es el mes ideal para redecorar la casa y darle vida al jardín con nuevas especies. Sin embargo, las opciones clásicas como los jazmines, la lavanda o el romero a veces pueden resultar repetitivas. Para quienes buscan una alternativa diferente, la gazania es la planta perfecta por sus flores deslumbrantes que aportan un toque único a cualquier rincón.
Ni jazmín ni lavanda: la planta de flores amarrila que se planta en septiembre
Más allá del jazmín y la lavanda, la gazania emerge como la opción perfecta para quienes buscan una especie de floración vibrante y bajo riego en septiembre, adaptándose al clima argentino.