Ni jazmín ni lavanda: la planta de flores amarrila que se planta en septiembre

Esta especie se adapta perfectamente al clima de la Argentina, pero es clave plantarla durante la primavera, ya que le permite echar raíces fuertes antes de la llegada de las altas temperaturas del verano.

Por qué elegir esta planta

La gazania destaca principalmente por sus llamativas flores radiantes que se abren con la luz del sol y por su extraordinaria resistencia a la sequía. Al observar de cerca, sus pétalos parecen miniaturas de sol y ofrecen tonos intensos que van desde el amarillo, naranja y rojo, hasta el rosa y el blanco.