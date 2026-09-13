Vialidad advierte por hielo, aguanieve y niebla en las rutas de San Juan

Ruta Nacional 149 (tramos Calingasta e Iglesia),

Ruta Nacional 40 Norte (San Juan - Jáchal y Huaco - Límite con La Rioja)

Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto).

En el resto de los accesos provinciales, como la Ruta Nacional 141 (hacia La Rioja), la Ruta Nacional 40 Sur (conexión con Mendoza), la Ruta Nacional 20 (San Luis), la Ruta Nacional 153 (Pedernal - Los Berros) y la Avenida de Circunvalación (RN A014), la circulación es normal pero se mantiene la recomendación de transitar con precaución. Personal y maquinaria del organismo recorren las arterias para realizar labores de inspección y mantenimiento preventivo.