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Vialidad advierte por hielo, aguanieve y niebla en las rutas de San Juan

Las rutas nacionales permanecen transitables con precaución por las heladas matutinas y las bajas temperaturas en cordillera y precordillera.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las 6:00 horas de este domingo 13 de septiembre sobre el estado de las rutas de la provincia. Las autoridades confirmaron que todas las trazas nacionales se encuentran abiertas al tránsito, aunque recomendaron circular con cuidado.

Durante las primeras horas de la jornada se registran tramos con calzada congelada, aguanieve, nieve y bancos de niebla aislados.

Estas condiciones afectan a:

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  • Ruta Nacional 149 (tramos Calingasta e Iglesia),
  • Ruta Nacional 40 Norte (San Juan - Jáchal y Huaco - Límite con La Rioja)
  • Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto).

En el resto de los accesos provinciales, como la Ruta Nacional 141 (hacia La Rioja), la Ruta Nacional 40 Sur (conexión con Mendoza), la Ruta Nacional 20 (San Luis), la Ruta Nacional 153 (Pedernal - Los Berros) y la Avenida de Circunvalación (RN A014), la circulación es normal pero se mantiene la recomendación de transitar con precaución. Personal y maquinaria del organismo recorren las arterias para realizar labores de inspección y mantenimiento preventivo.

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