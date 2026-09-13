El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las 6:00 horas de este domingo 13 de septiembre sobre el estado de las rutas de la provincia. Las autoridades confirmaron que todas las trazas nacionales se encuentran abiertas al tránsito, aunque recomendaron circular con cuidado.
Vialidad advierte por hielo, aguanieve y niebla en las rutas de San Juan
Las rutas nacionales permanecen transitables con precaución por las heladas matutinas y las bajas temperaturas en cordillera y precordillera.