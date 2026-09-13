Mario Pergolini en San Juan: "Si no aprenden a usar IA, van a quedar afuera"

“La IA es una herramienta que tenemos que conocer. Que está a disposición de todos. Estamos pasando por un momento en donde yo les propongo que no lo vean con miedo sino con una gran oportunidad.”

Pergolini planteó que la discusión sobre la inteligencia artificial ya no puede quedar reservada para especialistas. Según explicó, la herramienta está disponible en dispositivos que forman parte de la vida cotidiana y aprender a utilizarla será cada vez más importante.

Pero también fue directo cuando habló del impacto sobre el empleo.

“Algunos trabajos van a ser reemplazados.”

Entre los ejemplos que mencionó ubicó especialmente aquellas tareas vinculadas con el análisis de datos. Habló de los primeros trabajos que históricamente realizaban jóvenes profesionales en ámbitos como el Derecho, recopilando información o buscando jurisprudencia, y sostuvo que esas tareas hoy pueden resolverse de manera más rápida mediante inteligencia artificial.

También trasladó el ejemplo al campo de la medicina y señaló que existen áreas relacionadas con la automatización, las imágenes y el análisis en las que la IA puede terminar teniendo una ventaja.

Pero su advertencia no fue solamente para quienes ya están trabajando. También apuntó a quienes todavía no incorporaron estas herramientas.

“Hoy no te podés permitir decir ‘a mí la tecnología no’.”

Y fue todavía más contundente:

“Si no aprenden a usar estas herramientas realmente van a quedar afuera del sistema.”

Para Pergolini, sin embargo, el acceso a la tecnología no alcanza. También existe un desafío relacionado con la educación y con la capacidad de las personas para formular preguntas.

En ese punto sostuvo que el futuro no solamente requerirá saber utilizar inteligencia artificial, sino también comprender lo que se lee, tener curiosidad y saber preguntar.

“Para aprender a hacer buenas preguntas hay que ser curioso, hay que leer, hay que entender lo que estamos diciendo.”

La discusión, entonces, dejó de ser solamente si la IA reemplazará a las personas. La pregunta que planteó Pergolini en San Juan fue también qué harán las personas con una herramienta que ya está disponible y que seguirá avanzando.

El referente de los medios insistió en que la inteligencia artificial no debería ser vista como algo lejano. Para él, la transformación ya comenzó y el desafío está en aprender a convivir con ella, aprovechar sus posibilidades y prepararse para los cambios que traerá al mundo laboral.

La charla terminó dejando una idea que atravesó buena parte de su exposición: la tecnología va a cambiar tareas, trabajos y formas de hacer las cosas, pero el verdadero riesgo puede estar en no aprender a utilizarla.