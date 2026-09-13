Salió el sol, pero la temperatura del domingo mínima quebró la barrera del cero

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indicó condiciones de cielo ligeramente nublado con neblina, una humedad del 94% y visibilidad reducida a 8 kilómetros. En tanto, el viento se mantuvo calmo desde el sector norte a 8 km/h.

Para el resto de la jornada, el pronóstico oficial prevé un paulatino ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 14°C durante la tarde, manteniendo el tiempo estable en el cierre del fin de semana.