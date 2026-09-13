San Juan registró una mañana helada este domingo 13 de septiembre. A pesar de la presencia del sol desde las 07:35 horas, la temperatura mínima descendió hasta los -1.6°C a las 8 de la mañana, mientras que la sensación térmica se ubicó en los -4.4°C.
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Salió el sol, pero la temperatura del domingo mínima quebró la barrera del cero
El registro oficial marcó -1.6°C en las primeras horas del domingo, con una sensación térmica de -4.4°C y presencia de neblina en el Gran San Juan.