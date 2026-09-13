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Salió el sol, pero la temperatura del domingo mínima quebró la barrera del cero

El registro oficial marcó -1.6°C en las primeras horas del domingo, con una sensación térmica de -4.4°C y presencia de neblina en el Gran San Juan.

San Juan registró una mañana helada este domingo 13 de septiembre. A pesar de la presencia del sol desde las 07:35 horas, la temperatura mínima descendió hasta los -1.6°C a las 8 de la mañana, mientras que la sensación térmica se ubicó en los -4.4°C.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indicó condiciones de cielo ligeramente nublado con neblina, una humedad del 94% y visibilidad reducida a 8 kilómetros. En tanto, el viento se mantuvo calmo desde el sector norte a 8 km/h.

Para el resto de la jornada, el pronóstico oficial prevé un paulatino ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 14°C durante la tarde, manteniendo el tiempo estable en el cierre del fin de semana.

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