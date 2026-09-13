Abrieron la inscripción para músicos locales que quieran actuar en la FNS 2026

Desde la organización destacaron que la selección buscará combinar la experiencia de proyectos consolidados con el impulso a nuevos talentos de la provincia. Asimismo, se confirmó el cumplimiento de la Ley Nacional de Cupo Femenino N° 27.539, garantizando la participación de mujeres y diversidades dentro de la programación musical del evento.

Los artistas interesados en postularse deberán completar el formulario digital disponible en la página web oficial de la Fiesta Nacional del Sol. El plazo límite de inscripción vencerá el próximo 30 de septiembre a las 23:30 horas, instancia tras la cual el equipo evaluador analizará la trayectoria, presentaciones anteriores y propuestas creativas de cada aspirante.