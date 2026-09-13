El Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia abrió la convocatoria oficial para músicos sanjuaninos interesados en formar parte de la grilla artística de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La propuesta está dirigida a cantautores, autores, compositores e intérpretes locales, tanto emergentes como de trayectoria, quienes podrán presentarse en los tres escenarios que funcionarán durante la feria del 20 al 22 de noviembre.
Abrieron la inscripción para músicos locales que quieran actuar en la FNS 2026
Bandas y solistas sanjuaninos de diversos géneros podrán postularse hasta el 30 de septiembre para integrarse a la grilla de los tres escenarios de la feria.