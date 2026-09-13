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Abrieron la inscripción para músicos locales que quieran actuar en la FNS 2026

Bandas y solistas sanjuaninos de diversos géneros podrán postularse hasta el 30 de septiembre para integrarse a la grilla de los tres escenarios de la feria.

El Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia abrió la convocatoria oficial para músicos sanjuaninos interesados en formar parte de la grilla artística de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La propuesta está dirigida a cantautores, autores, compositores e intérpretes locales, tanto emergentes como de trayectoria, quienes podrán presentarse en los tres escenarios que funcionarán durante la feria del 20 al 22 de noviembre.

Desde la organización destacaron que la selección buscará combinar la experiencia de proyectos consolidados con el impulso a nuevos talentos de la provincia. Asimismo, se confirmó el cumplimiento de la Ley Nacional de Cupo Femenino N° 27.539, garantizando la participación de mujeres y diversidades dentro de la programación musical del evento.

Los artistas interesados en postularse deberán completar el formulario digital disponible en la página web oficial de la Fiesta Nacional del Sol. El plazo límite de inscripción vencerá el próximo 30 de septiembre a las 23:30 horas, instancia tras la cual el equipo evaluador analizará la trayectoria, presentaciones anteriores y propuestas creativas de cada aspirante.

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