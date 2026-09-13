La Municipalidad de la Ciudad de San Juan pondrá en marcha un nuevo cronograma de mantenimiento y limpieza en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur de Capital. Los trabajos se extenderán desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, organizados en turnos mañana y tarde para cubrir diversos puntos de la jurisdicción.
Capital inicia un operativo de limpieza en plazas y espacios verdes del sector sur
Las cuadrillas municipales trabajarán entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre en doble turno para abarcar barrios y paseos principales.