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Capital inicia un operativo de limpieza en plazas y espacios verdes del sector sur

Las cuadrillas municipales trabajarán entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre en doble turno para abarcar barrios y paseos principales.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan pondrá en marcha un nuevo cronograma de mantenimiento y limpieza en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur de Capital. Los trabajos se extenderán desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, organizados en turnos mañana y tarde para cubrir diversos puntos de la jurisdicción.

Durante las mañanas, las labores abordarán espacios como la plaza El Porteñito (Barrio Bardiani), Villa Carolina, Solares de Otoño y los derivadores de Pedro de Valdivia y Avenida Rioja el día lunes. Con el correr de la semana, las cuadrillas avanzarán sobre las plazas de los barrios CRAS, UVT, Santa Teresita, Perú, Las Heras, Italia, Porres, Cabo Principal Castro, el paseo de Avenida Guillermo Rawson, la plaza Hipólito Yrigoyen, Monseñor Di Stéfano y Daniel Coll, entre otros sectores.

En el turno tarde, la intervención abarcará los barrios 7 de Septiembre, Natania III, 15 de Mayo, Santa Cecilia, Facultad y Santa María de Oro. Asimismo, el personal concretará tareas de limpieza en paseos céntricos y paseos de relevancia como la plaza 25 de Mayo, Aberastain, Monseñor Orzali, Juan XXIII, Trinidad, los bulevares de Avenida Córdoba, Nuche y Libertador San Martín, además de las áreas verdes circundantes al Polo Cultural y los derivadores de calle 9 de Julio.

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