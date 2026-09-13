Capital inicia un operativo de limpieza en plazas y espacios verdes del sector sur

Durante las mañanas, las labores abordarán espacios como la plaza El Porteñito (Barrio Bardiani), Villa Carolina, Solares de Otoño y los derivadores de Pedro de Valdivia y Avenida Rioja el día lunes. Con el correr de la semana, las cuadrillas avanzarán sobre las plazas de los barrios CRAS, UVT, Santa Teresita, Perú, Las Heras, Italia, Porres, Cabo Principal Castro, el paseo de Avenida Guillermo Rawson, la plaza Hipólito Yrigoyen, Monseñor Di Stéfano y Daniel Coll, entre otros sectores.

En el turno tarde, la intervención abarcará los barrios 7 de Septiembre, Natania III, 15 de Mayo, Santa Cecilia, Facultad y Santa María de Oro. Asimismo, el personal concretará tareas de limpieza en paseos céntricos y paseos de relevancia como la plaza 25 de Mayo, Aberastain, Monseñor Orzali, Juan XXIII, Trinidad, los bulevares de Avenida Córdoba, Nuche y Libertador San Martín, además de las áreas verdes circundantes al Polo Cultural y los derivadores de calle 9 de Julio.