Franco Colapinto disputará este domingo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el circuito de Madrid. El representante de Alpine completó una clasificación en ascenso, donde ocupó el 13° puesto en la primera práctica, el 15° en la segunda y el 11° en la tercera, antes de meterse en la ronda final y asegurar el noveno lugar de la grilla.
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"Ojalá sea buena nuestra estrategia": Colapinto largará noveno en el GP de España
El piloto argentino de Alpine saldrá desde la quinta fila en el nuevo circuito de Madrid, tras meterse entre los diez mejores de la clasificación.