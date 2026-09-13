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"Ojalá sea buena nuestra estrategia": Colapinto largará noveno en el GP de España

El piloto argentino de Alpine saldrá desde la quinta fila en el nuevo circuito de Madrid, tras meterse entre los diez mejores de la clasificación.

Franco Colapinto disputará este domingo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el circuito de Madrid. El representante de Alpine completó una clasificación en ascenso, donde ocupó el 13° puesto en la primera práctica, el 15° en la segunda y el 11° en la tercera, antes de meterse en la ronda final y asegurar el noveno lugar de la grilla.

En la previa del inicio de la competencia, Colapinto analizó el panorama y fijó su objetivo para la carrera: "Ojalá sea buena nuestra estrategia y vayamos para adelante". En la misma escudería, su compañero Pierre Gasly partirá desde el 14° escalón.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, escoltado por Kimi Antonelli y Max Verstappen en los primeros puestos. La prueba comenzará a las 10:00 (hora argentina) con transmisión a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

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