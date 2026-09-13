"Ojalá sea buena nuestra estrategia": Colapinto largará noveno en el GP de España

En la previa del inicio de la competencia, Colapinto analizó el panorama y fijó su objetivo para la carrera: "Ojalá sea buena nuestra estrategia y vayamos para adelante". En la misma escudería, su compañero Pierre Gasly partirá desde el 14° escalón.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, escoltado por Kimi Antonelli y Max Verstappen en los primeros puestos. La prueba comenzará a las 10:00 (hora argentina) con transmisión a través de Disney+ Premium y Fox Sports.