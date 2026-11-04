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Murió una joven deportista durante la maratón de Nueva York por rabdomiólisis

Rachel Apa, de 24 años, sufrió una emergencia médica cerca de la milla 24 de la competencia. Especialistas advierten sobre los riesgos de este síndrome muscular severo.

Una conmoción mundial generó el fallecimiento de Rachel Apa, una joven de 24 años oriunda de Pensilvania que murió tras descompensarse durante la tradicional Maratón de Nueva York, celebrada el domingo 1 de noviembre de 2026. Según confirmaron sus familiares tras el parte médico, la deportista sufrió un cuadro de rabdomiólisis luego de transitar cerca de 38 kilómetros de la prueba dentro de Central Park.

Apa, quien corría para recaudar fondos en homenaje a su abuelo enfermo de Parkinson, recibió asistencia inicial de un espectador con maniobras de reanimación y personal médico con desfibrilador antes de ser derivada de urgencia al Mount Sinai Hospital, donde lamentablemente se produjo su deceso.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la rabdomiólisis se desencadena cuando las fibras musculares se dañan y descomponen de forma acelerada, liberando sustancias como la mioglobina y el potasio al torrente sanguíneo. Esto puede derivar en graves complicaciones renales y cardíacas. Los especialistas recuerdan que los principales síntomas de alerta incluyen dolor muscular extremo, orina oscura —similar al tono del té o cola—, debilidad física y un cansancio desproporcionado que puede manifestarse horas o días después del esfuerzo físico intenso.

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