Una conmoción mundial generó el fallecimiento de Rachel Apa, una joven de 24 años oriunda de Pensilvania que murió tras descompensarse durante la tradicional Maratón de Nueva York, celebrada el domingo 1 de noviembre de 2026. Según confirmaron sus familiares tras el parte médico, la deportista sufrió un cuadro de rabdomiólisis luego de transitar cerca de 38 kilómetros de la prueba dentro de Central Park.
Murió una joven deportista durante la maratón de Nueva York por rabdomiólisis
Rachel Apa, de 24 años, sufrió una emergencia médica cerca de la milla 24 de la competencia. Especialistas advierten sobre los riesgos de este síndrome muscular severo.