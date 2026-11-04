Murió una joven deportista durante la maratón de Nueva York por rabdomiólisis

Apa, quien corría para recaudar fondos en homenaje a su abuelo enfermo de Parkinson, recibió asistencia inicial de un espectador con maniobras de reanimación y personal médico con desfibrilador antes de ser derivada de urgencia al Mount Sinai Hospital, donde lamentablemente se produjo su deceso.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la rabdomiólisis se desencadena cuando las fibras musculares se dañan y descomponen de forma acelerada, liberando sustancias como la mioglobina y el potasio al torrente sanguíneo. Esto puede derivar en graves complicaciones renales y cardíacas. Los especialistas recuerdan que los principales síntomas de alerta incluyen dolor muscular extremo, orina oscura —similar al tono del té o cola—, debilidad física y un cansancio desproporcionado que puede manifestarse horas o días después del esfuerzo físico intenso.