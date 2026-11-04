Les prohibieron tomar mate a los empleados municipales durante la atención al público

“Hace un par de meses vinieron algunos vecinos porque estaban haciendo largas filas y estaban muy enojados porque podían observar que en la atención al público había muchos mates”, relató Ayala durante una entrevista.

Según indicó, inicialmente se mantuvieron conversaciones con los responsables de las diferentes áreas para intentar modificar estas prácticas. Sin embargo, ante la falta de resultados, el municipio decidió avanzar con una disposición formal.

Por qué prohibieron tomar mate en la municipalidad

La intendenta sostuvo que los empleados que trabajan en sectores de atención al público deben priorizar a las personas que concurren a realizar gestiones.

En ese sentido, mencionó áreas como Catastro, Industria y Comercio, el Juzgado de Faltas y Empleo, donde diariamente se reciben consultas y se realizan trámites.

“El vecino que entra a la municipalidad tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate”, expresó.

Ayala también comparó la situación con la de los trabajadores municipales que cumplen funciones en la vía pública, como los agentes de limpieza, alumbrado y tránsito.

“Los que están trabajando no tienen mate. Los agentes de limpieza, de alumbrado o de tránsito que están en las calles no llevan mate”, señaló.

Además, remarcó que el funcionamiento del municipio se sostiene, en parte, con los aportes de los contribuyentes, por lo que consideró fundamental garantizar una atención adecuada.