El cuerpo de los gatos habla constantemente y una de las extremidades más expresivas es su cola. Muchos se preguntan qué significa cuando el gato se acerca a su tutor con la cola completamente levantada, como si fuera una antena.
Qué significa que tu gato camine con la cola levantada cuando te ve, según los expertos
Los gatos utilizan su cola para expresar emociones y comunicarse con las personas con las que conviven. Un especialista en comportamiento felino explica qué significa este gesto y cuándo puede ser una señal de alerta.