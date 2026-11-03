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Qué significa que tu gato camine con la cola levantada cuando te ve, según los expertos

Los gatos utilizan su cola para expresar emociones y comunicarse con las personas con las que conviven. Un especialista en comportamiento felino explica qué significa este gesto y cuándo puede ser una señal de alerta.

El cuerpo de los gatos habla constantemente y una de las extremidades más expresivas es su cola. Muchos se preguntan qué significa cuando el gato se acerca a su tutor con la cola completamente levantada, como si fuera una antena.

El biólogo y etólogo británico Dr. John Bradshaw, autor de Cat Sense y docente en la Universidad de Bristol, ha estudiado este comportamiento. Su investigación señala que la cola levantada significa que está en confianza y predispuesto a la interacción.

Qué significa que tu gato levante la cola

El origen de este comportamiento se remonta al periodo de lactancia entre madres y cachorritos. Los pequeños levantan la cola para facilitar a la madre la limpieza de la zona anogenital y como muestra de sumisión afectiva. En la adultez, los gatos replican este comportamiento con figuras de apego humano con los que conviven en armonía.

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Aunque la cola levantada suele ser positiva, los especialistas insisten en que nunca hay que analizar la cola aislada del resto del cuerpo. Un mismo elemento puede matizar el significado. Por ejemplo, cuando la cola está levantada con la punta curvada significa máxima simpatía; pero si la cola está totalmente rígida y erizada proyecta la sensación de amenaza, susto o una posición defensiva.

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