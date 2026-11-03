Qué significa que tu gato camine con la cola levantada cuando te ve, según los expertos

El biólogo y etólogo británico Dr. John Bradshaw, autor de Cat Sense y docente en la Universidad de Bristol, ha estudiado este comportamiento. Su investigación señala que la cola levantada significa que está en confianza y predispuesto a la interacción.

Qué significa que tu gato levante la cola

El origen de este comportamiento se remonta al periodo de lactancia entre madres y cachorritos. Los pequeños levantan la cola para facilitar a la madre la limpieza de la zona anogenital y como muestra de sumisión afectiva. En la adultez, los gatos replican este comportamiento con figuras de apego humano con los que conviven en armonía.